Hallan Sin Vida a Esposa e Hijos de Futbolista Argentino Entre Escombros en La Guaira

El exdefensor del club hidalguense Zacatepec buscaba a su familia desde el miércoles y reportó que estaban en un inmueble en la zona de los sismos

Lucas Trejo La GuairaTrejo, exdefensor del club Zacatepec, buscaba a su familia desde el miércoles y reportó que estaban en un inmueble en la zona de los sismos. Foto: Instagram | lucastrejo_lt.

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Impactante pérdida para Lucas Trejo: su esposa e hijos encontrados entre escombros en Venezuela. Conoce más sobre este triste acontecimiento.

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