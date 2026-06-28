Hallan Sin Vida a Esposa e Hijos de Futbolista Argentino Entre Escombros en La Guaira

La esposa y dos hijos pequeños del futbolista argentino Lucas Trejo fueron hallados sin vida en La Guaira, Venezuela, luego de los devastadores terromotos que azotaron la zona.

El diario El Clarín reportó que los restos fueron localizados entre escombros, mientras que el Club Deportivo La Guaira indicó que las tres personas habían muerto.

Trejo, exdefensor del club hidalguense Zacatepec, buscaba a su familia desde el miércoles y reportó que estaban en un inmueble en la zona de los sismos, en Playa Grande.

"Nuestro edificio se derrumbó, espero que no estuvieran allí", publicó el día de la tragedia.

El medio argentino aseguró que el futbolista acudió al complejo Cumanagoto para seguir las labores de rescate y apoyar en la remoción de escombros. Los cuerpos fueron ubicados luego de 74 horas de búsqueda.

"Desde el #DLG nos unimos al duelo que embarga al jugador Lucas Trejo, por el sensible fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo. Paz a sus almas y consuelo para Lucas y todos sus allegados", lamentó el club local.

"El Club Sport Marítimo La Guaira lamenta profundamente la pérdida de la familia de Lucas Trejo. Agradecemos respeto a sus familiares y compañeros", agregó el equipo donde juega Trejo.

El futbolista venezolano Edson Tortolero, quien igual se sumó a las búsquedas de sobrevivientes, confirmó previamente la lamentable noticia, al encontrarse en el lugar.

El jugador de la vinotinto indicó que los cuerpos fueron hallados alrededor de las 19:47 horas de este sábado, tiempo local, según una historia publicada en su cuenta de Instagram.

"Informamos a la toda la gente de Venezuela y Argentina que los cuerpos de los familiares de Lucas Trejo han sido encontrados sin vida. Agradecemos a todos por el apoyo y pedimos el más sincero respeto en estos momentos para su familia", posteó.

Hasta este sábado, los sismos en territorio venezolano han dejado más de mil 400 muertos y 3 mil 200 heridos, así como decenas de miles de desaparecidos.

¿Quién es Lucas Trejo?

Lucas Trejo, nacido en Córdoba, Argentina, está en Venezuela debido a que milita en el equipo local: Marítimo La Guaira, escuadra que lo fichó en febrero pasado proveniente de Portuguesa FC, también de la liga del país sudamericano.

Prácticamente toda su carrera la ha formado fuera de su natal argentina como futbolista de segunda división o equipos no tan conocidos en el ámbito internacional. Se encontraba en Caracas para disputar la Copa Venezuela que arrancó el pasado 24 de junio.

Además de Venezuela, ha jugado en Uruguay y Argentina, aunque también tuvo pasos por México, Colombia, Perú y Estados Unidos.

Precisamente Venezuela es el país donde más tiempo ha militado con los colores de Portuguesa FC, Nueva Esparta, Zamora FC, Deportivo Táchira y Monagas SC.

En Uruguay comenzó su carrera en Atromitos FC y posteriormente jugó para Egaleo, de Grecia, en 2011. En su país vistió las camisetas de Racing de Córdoba e Instituto ACC, mientras que en México tuvo un breve paso con Zacatepec en 2020.

También jugó en Atlético Huila, de Colombia; Deportivo Municipal, de Perú, y Jacksonville Armada, de Estados Unidos.

A lo largo de casi dos décadas como profesional ha defendido las camisetas de 17 clubes en ocho países.

ASJ