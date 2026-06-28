Messi Llega a Gol 19 en Mundiales e Impone Nuevo Récord; Argentina Gana 3-1

Lionel Messi entró de cambio ante Jordania y rompió su propio récord como máximo anotador en Mundiales al anotar su gol 19 y también se convirtió en el primer jugador en marcar en siete partidos consecutivos de la justa internacional de la FIFA.

Al minuto 80, el astro argentino marcó de tiro libre el 3-1 que finalmente sentenció el triunfo de la vigente campeona del mundo, la cual llegó a 50 victorias mundialistas, sumándose a Brasil y Alemania como los tres equipos que lo han conseguido.

La albiceleste ya está clasificada y Messi no inició el tercer partido de la fase de grupos, pero 30 minutos le bastaron para hacer historia. Otra vez.

El jugador de 39 años había sido uno de los tres únicos futbolistas en marcar en seis partidos consecutivos de la Copa del Mundo, junto con el delantero francés Just Fontaine y el gran brasileño Jairzinho. Este sábado 27 de junio rompió ese récord.

Desde su primer toque de pelote, se le vio con las pilas recargadas y además de ampliar su marca de goles en el Mundial, elevó aún más la moral de Argentina para las rondas decisivas.

Giovanni Lo Celso, de tiro libre, y un penal de Lautaro Martínez también contribuyeron para que la Albiceleste cierre una primera ronda perfecta por primera vez desde 2014 y ponga en foco su próximo objetivo: la novata Cabo Verde.

Así fue el partido contra Jordania

Con la clasificación asegurada y la mira puesta en lo que viene, Argentina encaró su último compromiso de la ronda inicial con una formación alternativa y el capitán Messi en la banca de suplentes en Dallas.

Con excepción del arquero Emiliano Martínez y el delantero Lautaro Martínez, el técnico Lionel Scaloni dispuso nueve cambios respecto a la victoria ante Austria, con Marcos Senesi, Giuliano Simeone, Giovani Lo Celso y Nicolás Paz a la cancha.

Jordania, que para sorpresa de sus fanáticos arrancó con su delantero estrella Mousa Altamari en la banca, pasó a convertirse en un laboratorio de ensayos para la albiceleste tras confirmarse que enfrentará en dieciseisavos a Cabo Verde, la única de las debutantes que sigue en carrera, el viernes en Miami.

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Con los antecedentes de su próximo rival sobre la mesa –rescató empates impensados ante España y Uruguay con Vozinha como guardián del arco-, Argentina dispuso ante los jordanos un planteo más ofensivo, con los artilleros Martínez y Julián Álvarez compartiendo el ataque y más amplitud por las bandes.

Con el mediocentro Leandro Paredes como punto de partida, Argentina fue paciente para romper el cerco defensivo de los jordanos. Sin pelotazos, cuidando la pelota y moviéndola de un lado al otro de la campo hasta encontrar la grieta para lastimar.

A los 17 minutos, Martínez recibió una dura entrada de Mohannad Abutaha al borde del área. Con Messi, el dueño de las pelotas paradas, observándolo desde la banca, Lo Celso ejecutó el tiro libre con un providencial zurdazo al ángulo, que contó con la complicad del arquero Yazeed Abulaila, más recostado al otro palo.

Debut mundialista y gol para el mediocampista del Real Betis, que se quedó afuera del Mundial de Qatar por lesión.

Martínez también fue decisivo para la jugada que derivó en el penal que él mismo ejecutó. Tras un tiro de esquina, el máximo artillero extranjero en la historia del Inter de Milan estrelló el balón en el travesaño y luego buscó el rebote para tirar el centro al área para Senesi, quien recibió una patada en cabeza cuando Nizar Alrashdan quiso despejar el balón. El árbitro rumano István Kovács fue convocado por el VAR a revisar la jugada y sancionó la falta.

El "Toro" Martínez lanzó un derechazo medio para el lado contrario al que se arrojó el guardameta jordano. Fue su primer gol en dos mundiales disputados.

En el arranque del complemento, Jordania soprendió a los sudamericanos con una jugada de toques que terminaron con el recién ingresado Altamari ganándole la espalda a Paredes para anotar el descuento a los 55 minutos. Fue el primer gol que le han convertido al "Dibu" Martínez en el certamen.

Ante el desconcierto, Scaloni mandó a Messi al campo por Martínez a los 60 minutos. Su ingreso frenó el ímpetu de los jordanos, que volvieron a replegarse en su campo para evitar males mayores,

De nada sirvió. El astro pateó uno de sus tiros libres marca registrada, con la colaboración de una barrera rival mal plantada. Así impuso la nueva marca que, muy probablemente, pueda volver a romper en las siguientes rondas.

ASJ