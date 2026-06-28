Messi Llega a Gol 19 en Mundiales e Impone Nuevo Récord; Argentina Gana 3-1

Lionel Messi marcó su histórico gol 19 en Mundiales ante Jordania de tiro libre a pocos minutos del final

Messi

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Messi entra y cambia el juego: gol 19 en Mundiales y récord de siete partidos seguidos anotando. Argentina clasificada y Messi sigue brillando. ¿Cómo lo hizo? Descúbrelo aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+