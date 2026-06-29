Tiroteo en Zona de Fans del Mundial Deja Un Muerto y Un Herido en California

Una persona murió y otra resultó gravemente herida este domingo durante un tiroteo ocurrido en un popular centro de entretenimiento de San José, California, que ha estado funcionando como una zona de aficionados (fan zone) para transmitir los partidos del Mundial 2026, informaron las autoridades.

Al momento del ataque no se proyectaba ningún encuentro del torneo internacional de la FIFA, ya que el único partido de la jornada concluyó alrededor de las 14:00 horas, tiempo local (21:00 GMT).

Fue el cruce entre Canadá y Sudáfrica, donde los primeros avanzaron a la ronda de octavos, en un juego disputado en Inglewood, al sur de California, en el área metropolitana de Los Ángeles.

"Una de las víctimas fue declarada muerta en el lugar. La segunda fue trasladada a un hospital local con lesiones que ponen en riesgo su vida", informó la Policía de San José en una publicación en la red social X.

"Este incidente está siendo investigado como un homicidio. Varias calles aledañas permanecen cerradas", añadió la corporación alrededor de las 23:00 horas, tiempo del centro de México.

El ataque ocurrió en San Pedro Square, uno de los varios puntos del área de la Bahía de San Francisco donde miles de aficionados se han reunido para asistir a animadas "watch parties" y ver los partidos del Mundial en pantallas gigantes.

¿Qué más se sabe del ataque?

Un periodista de Reuters presente en el lugar observó un amplio despliegue policial, con numerosas patrullas y a una persona en una camilla, parcialmente cubierta con una sábana blanca, siendo retirada del sitio por personal uniformado.

La zona fue acordonada y la mayoría de los bares cercanos cerraron tras el incidente.

Units are currently investigating a shooting in the area of N Market St and W Santa Clara St. One victim was pronounced deceased on scene. The second victim was transported to a local hospital with life threatening injuries.



This incident is being investigated as a homicide.… pic.twitter.com/xxn37IC4N1 — San José Police Media Relations (@SJPD_PIO) June 29, 2026

Una guardia de seguridad, que pidió permanecer en el anonimato porque no estaba autorizada para hablar con los medios, relató que vio a la persona herida aún con vida.

"La persona seguía gimiendo de dolor. Tenía sangre alrededor del cuello y la parte superior de la espalda", dijo.

"La policía estaba entrevistando al personal de seguridad y a un par de testigos".

En toda el Área de la Bahía existen varias decenas de zonas de aficionados habilitadas para seguir los partidos del Mundial.

Hasta ahora, el Área de la Bahía ha albergado cinco partidos de la Copa del Mundo.

El próximo encuentro de eliminación directa se disputará el miércoles entre Bosnia y uno de los países anfitriones, Estados Unidos.

ASJ