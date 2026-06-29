Tiroteo en Zona de Fans del Mundial Deja Un Muerto y Un Herido en California

Al momento del ataque no se proyectaba ningún encuentro del torneo internacional de la FIFA en San Pedro Square, reportaron las autoridades

TiroteoAl momento del ataque no se proyectaba ningún encuentro del Mundial. Foto: Pixabay | Ilustrativa.

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Tragedia en zona de aficionados del Mundial en San José: un muerto y un herido. Las calles cerradas y la investigación en curso. Descubre más sobre este caso.

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