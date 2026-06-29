Estados Unidos e Irán Cesan Ataques Por Ahora y Seguirán Diálogo

Ambas partes se acusaron de violar el alto al fuego y lanzaron ofensivas, pero detendrán esas acciones y los buques podrán transitar libremente por el estrecho de Ormuz

IránFoto: Reuters.

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El estrecho de Ormuz, crucial para el petróleo, vuelve a ser escenario de tensiones. EE.UU. e Irán suspenden ataques y buscan diálogo. ¿Cómo impactará esto al comercio global?

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