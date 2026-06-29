Estados Unidos e Irán Cesan Ataques Por Ahora y Seguirán Diálogo

Estados Unidos e Irán suspenderán los recientes ataques mutuos, que marcaron una reanudación de las hostilidades después de la firma de su memorándum de entendimiento, anunció el domingo un funcionario estadounidense.

En días recientes, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el cese al fuego, en medio de tensiones renovadas luego de la firma del memorándum el 17 de junio.

"Las conversaciones técnicas están programadas para continuar sobre todas las áreas del memorándum de entendimiento", dijo el funcionario estadounidense a la AFP en un correo electrónico.

"Ambas partes se abstendrán por ahora y los buques podrán transitar libremente (por el estrecho de Ormuz)", añadió.

Sin embargo, el funcionario no confirmó los informes de medios de Estados Unidos de una reunión entre iraníes y estadounidenses en Catar el martes para discutir el estrecho de Ormuz.

El estrecho fue reabierto la semana pasada después de permanecer cerrado por Irán desde que inició la guerra el 28 de febrero, con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, lo que afectó el comercio global de hidrocarburos y disparó los precios del petróleo.

Posible reunión en Catar

El canciller iraní, Abás Araqchi, sostuvo este domingo que solo Irán es "responsable" de la gestión del estrecho. Advirtió que adoptar medidas distintas "solo conducirá a situaciones más complicadas y a retrasos en la reapertura del estrecho de Ormuz".

Irán ve con malos ojos el anuncio de Omán de una ruta cerca de sus costas presentada como una iniciativa coordinada con una agencia de la ONU encargada de la seguridad marítima. Decenas de embarcaciones la usaron durante la semana.

Teherán ha permitido el paso por un único corredor cerca de sus costas, pero amenazó con atacar cualquier buque que infrinja sus condiciones.

Desde el jueves, dos buques han sido alcanzados por proyectiles de origen desconocido en este paso marítimo, incidentes que Estados Unidos atribuyó a Irán y a los que respondió con bombardeos contra la república islámica.

El domingo al amanecer, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, afirmaron que lanzaron misiles y drones hacia Kuwait y Baréin.

Citando dos funcionarios estadounidenses y una tercera fuente familiar con la materia, el medio estadounidense Axios informó que el martes se sostendrán conversaciones en Doha para resolver las disputas sobre Ormuz, por donde normalmente transita alrededor del 20% de la producción global de hidrocarburos.

Ataques israelíes en Líbano

En tanto, Israel continuó sus ataques el domingo en Líbano, pese a la firma el viernes en Washington de un acuerdo marco que apunta a una "paz duradera" entre los dos países.

El primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz anunciaron en un comunicado que el ejército israelí destruyó un extenso túnel construido por el movimiento proiraní Hezbolá en el sur de Líbano.

"El túnel, de más de 200 metros de longitud y más de 25 metros de profundidad, contenía cientos de armas, así como varios pozos de lanzamiento destinados a atacar al Estado de Israel y a sus civiles", indicó el comunicado conjunto.

El Ministerio de Salud libanés informó que dos personas fueron heridas después de que "el enemigo israelí" lanzara una granada en una localidad en el sur del país.

El presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, aliado de Hezbolá, afirmó el domingo que el acuerdo marco firmado con Israel "no será adoptado", al considerar que no garantiza los derechos de su país.

Hezbolá dijo el lunes en un comunicado que se reservaba el derecho a la autodefensa tras los ataques israelíes en el sur del Líbano.

El acuerdo condiciona la retirada de Israel de las tierras libanesas ocupadas a que Beirut desarme a Hezbolá, grupo respaldado por Irán. Una exigencia de vieja data que Beirut no ha conseguido implementar.

Líbano se vio arrastrado al conflicto a principios de marzo, cuando Hezbolá atacó a Israel en apoyo de Irán, tras el estallido de la guerra contra Teherán.

Teherán insiste en incluir el conflicto en Líbano en el memorándum de entendimiento con Washington.

ASJ