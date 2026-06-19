Un tiroteo por el Mundial Provocó la Evacuación de Demi Moore, Charlize Theron y Más Estrellas

Un tiroteo en una watch party del partido México vs Corea del Sur en Koreatown, Los Ángeles, obligó a suspender el rodaje de Tyrant, con Demi Moore, Charlize Theron y Julia Garner

tiroteo-mundial-evacuacion-demi-moore-charlize-theron-hudson-williams-set-rodajeFotos: GettyImages

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Caos en Los Ángeles: un tiroteo durante el Mundial obliga a Demi Moore y Charlize Theron a evacuar el set de Tyrant. Conoce cómo afectó a la producción y los detalles del incidente.

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