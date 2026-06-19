Un tiroteo por el Mundial Provocó la Evacuación de Demi Moore, Charlize Theron y Más Estrellas

El caos desatado en Los Ángeles durante el partido de México contra Corea en el Mundial 2026 no solo afectó las calles de la ciudad: también interrumpió el rodaje de una de las producciones más esperadas del momento. Demi Moore, Charlize Theron, Julia Garner y Hudson Williams tuvieron que abandonar el set de Tyrant, un thriller de Amazon MGM, luego de que se registrara un tiroteo en una fiesta de watch party celebrada en Koreatown.

De acuerdo con información de TMZ, el incidente ocurrió en una multitudinaria reunión de fanáticos que se congregaron a ver el partido entre México y Corea del Sur. Una persona fue baleada y un sospechoso fue detenido en la fiesta, que se realizaba muy cerca del set de Tyrant.

¿Qué pasó en el set?

Aunque la producción no fue evacuada formalmente por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), una fuente cercana al equipo confirmó a TMZ que el elenco y el staff fueron enviados a casa como medida de precaución.

La decisión resultó ser acertada. Tras el partido, en el que México ganó 1-0, la policía emitió una alerta táctica a nivel ciudad para permitir que más agentes se desplegaran en Koreatown y apoyaran con el control de la multitud.

En cuanto a la película, los detalles siguen siendo escasos. Tyrant está escrita y dirigida por David Weil, en su debut como director de largometraje. La cinta reúne a un elenco de primer nivel con Moore, Theron y Garner como protagonistas, bajo el sello de Amazon MGM.

Por fortuna, nadie del elenco ni del equipo de producción resultó herido.