¿Por Qué Ecuador No Tiene Moneda Propia y Usa el Dólar?

La nación sudamericana usa el dólar estadounidense desde principios del 2000 y aunque le ha traído beneficios, también tiene limitaciones

DólarLos logros de la dolarización permitieron a Ecuador una recuperación de la estabilidad macroeconómica. Foto: Reuters.

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Ecuador lleva 26 años sin moneda propia. La dolarización trajo estabilidad tras una crisis, pero también restricciones. ¿Cuáles son los retos económicos actuales? Infórmate aquí.

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