¿SAT Congela Cuentas de Nómina sin Orden Judicial? Este Dinero No Puede Ser Inmovilizado

La congelación de cuentas de nómina no puede proceder en algunos montos y circunstancias: conoce cómo procede el SAT con la inmovilización de recursos.

SAT Congela Cuentas de Nómina sin Orden Judicial:El SAT puede congelar cuentas sin orden judicial. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

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