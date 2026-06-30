UNAM Abre Centro de Acopio para Venezuela: ¿Dónde Está y Qué Insumos Llevar?
La UNAM abrió un centro de acopio para ayudar a las personas afectadas por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela; esto es todo lo que reciben
La UNAM abrió un centro de acopio para ayudar a las personas afectadas por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela; esto es todo lo que reciben
El Centro de Acopio de la UNAM ya abrió y recibirá toda la ayuda necesaria para las personas afectadas por los terremotos que devastaron Venezuela; estos son todos los artículos que podrás llevar.
A cinco días de los sismos que sacudieron el norte de Venezuela, la cifra de personas fallecidas es de mil 719 y al menos 5 mil 34 heridos, según informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
Además, la emergencia ha dejado 15,866 damnificados, así como afectaciones en edificios, de los cuales 189 sufrieron un colapso total.
Se contabilizan 38 hospitales y más de mil 600 infraestructuras como puentes y carreteras, con daños considerables.
Si lo anterior ya es preocupante, se teme que haya más personas debajo de los escombros, debido a que no hay un número exacto de personas reportadas como desaparecidas; no obstante, se calcula que son miles.
Por esta razón, sus familiares han salido a las calles a pegar volantes con sus fotografías y a hacer campañas de búsqueda para intentar localizarlos en medio de la destrucción que dejaron los poderosos sismos.
Los equipos de rescate nacionales e internacionales trabajan contra reloj junto a 10 mil voluntarios para sacar a los supervivientes entre los escombros. Los especialistas mexicanos y elementos de la Defensa Nacional, se han unido a las labores. Y desde la lejanía, también se prepara más apoyo para Venezuela.
La UNAM informó que sus instalaciones se convertirán en el punto de partida para mostrar la solidaridad de los mexicanos en situaciones complejas. En ese sentido, confirmó que en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario se recibirán diversos artículos para enviarlos lo antes posible a Venezuela.
Es importante que consideres que el Centro de Acopio de la UNAM se ubica exactamente en el Estacionamiento 8, delante de las astas bandera. Toma nota, ya que estará disponible hasta el jueves 2 de julio de 2026. Operará en un horario de 10:00 a 18:00 horas.
Estos son todos los artículos que podrás llevar para donar a Venezuela:
Alimentos enlatados
Aceite
Alimento para bebé
Alimento para mascotas
Arroz
Atún lata/sobre
Avena
Azúcar
Café
Cereales
Chocolate
Desechables
Dulces empacados
Frijoles lata/sobre
Fruta enlatada
Galletas empacadas
Harina de maíz/arroz
Jugos en tetrapak
Leche polvo/líquida
Insumos para primeros auxilios
Abatelenguas
Agua destilada
Agua oxigenada
Alcohol
Algodón
Cinta adhesiva médica
Cubrebocas de tela
Curitas
Enjuague bucal
Gasas estériles de 10 cm
Gel antibacterial
Guantes de látex (preferente de nitrilo)
Guantes de nitrilo talla mediana y grande
Guantes
Isodine
Jeringas de 10 ml
Jeringas de 20 ml
Higiene, artículos de baño y limpieza
Pañales para bebé y adultos
Bolsas para basura
Cepillo de dientes
Cloro
Cubetas
Detergente
Escobas
Esponjas
Fibras
Jabón de pasta
Jabón neutro
Jalador
Jerga
Limpiador multiusos
Pañales para adulto
Pañales para niño
Papel higiénico
Pasta dental
Herramientas de mano
Botas de hule
Botas de protección
Carretillas
Cascos
Chalecos de seguridad
Escobas
Extensiones eléctricas
Guantes de carnaza
Lámparas de mano
Lámparas de techo
Lentes de seguridad
Marros
Martillos
Máscara de seguridad
Barretas
Palas
Pinzas
Pinzas de corte
EPP
Leche Nido
Lentejas
Mayonesa/aderezo
Mermelada
Tés
Sal
Salsas
Sardina enlatada
Sopas
Suplementos
Verduras enlatadas
Lentes protectores
Mascarilla bolsa reservorio
Micropore
Rastrillo desechable
Repelente
Tijeras Lister
Tijeras rectas
Toallas húmedas para desinfectar
Transporte
Vendas de 5 cm
Vendas de 20 cm
Vendas de yeso
Vida suero oral
Rastrillo
Shampoo
Talco para bebé
Toallas húmedas
Toallas femeninas / sanitarias
Trapeador
Trapos
Pinzas de electricista
Pinzas de punta
Picos
Pilas alcalinas AA
Pilas alcalinas AAA