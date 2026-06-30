UNAM Abre Centro de Acopio para Venezuela: ¿Dónde Está y Qué Insumos Llevar?

La UNAM abrió un centro de acopio para ayudar a las personas afectadas por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela; esto es todo lo que reciben

La UNAM abrió un centro de acopio en beneficio de las víctimas de los terremotos en VenezuelaFoto: UNAM
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