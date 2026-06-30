UNAM Abre Centro de Acopio para Venezuela: ¿Dónde Está y Qué Insumos Llevar?

El Centro de Acopio de la UNAM ya abrió y recibirá toda la ayuda necesaria para las personas afectadas por los terremotos que devastaron Venezuela; estos son todos los artículos que podrás llevar.

A cinco días de los sismos que sacudieron el norte de Venezuela, la cifra de personas fallecidas es de mil 719 y al menos 5 mil 34 heridos, según informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Además, la emergencia ha dejado 15,866 damnificados, así como afectaciones en edificios, de los cuales 189 sufrieron un colapso total.

Se contabilizan 38 hospitales y más de mil 600 infraestructuras como puentes y carreteras, con daños considerables.

Si lo anterior ya es preocupante, se teme que haya más personas debajo de los escombros, debido a que no hay un número exacto de personas reportadas como desaparecidas; no obstante, se calcula que son miles.

Por esta razón, sus familiares han salido a las calles a pegar volantes con sus fotografías y a hacer campañas de búsqueda para intentar localizarlos en medio de la destrucción que dejaron los poderosos sismos.

Los equipos de rescate nacionales e internacionales trabajan contra reloj junto a 10 mil voluntarios para sacar a los supervivientes entre los escombros. Los especialistas mexicanos y elementos de la Defensa Nacional, se han unido a las labores. Y desde la lejanía, también se prepara más apoyo para Venezuela.

¿Qué artículos recibe el Centro de Acopio de la UNAM para Venezuela?

La UNAM informó que sus instalaciones se convertirán en el punto de partida para mostrar la solidaridad de los mexicanos en situaciones complejas. En ese sentido, confirmó que en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario se recibirán diversos artículos para enviarlos lo antes posible a Venezuela.

Es importante que consideres que el Centro de Acopio de la UNAM se ubica exactamente en el Estacionamiento 8, delante de las astas bandera. Toma nota, ya que estará disponible hasta el jueves 2 de julio de 2026. Operará en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

Estos son todos los artículos que podrás llevar para donar a Venezuela:

Alimentos enlatados

Aceite

Alimento para bebé

Alimento para mascotas

Arroz

Atún lata/sobre

Avena

Azúcar

Café

Cereales

Chocolate

Desechables

Dulces empacados

Frijoles lata/sobre

Fruta enlatada

Galletas empacadas

Harina de maíz/arroz

Jugos en tetrapak

Leche polvo/líquida



Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Entre Escombros, Topos Mexicanos Buscan Milagros en Venezuela; Así Trabajan

Insumos para primeros auxilios

Abatelenguas

Agua destilada

Agua oxigenada

Alcohol

Algodón

Cinta adhesiva médica

Cubrebocas de tela

Curitas

Enjuague bucal

Gasas estériles de 10 cm

Gel antibacterial

Guantes de látex (preferente de nitrilo)

Guantes de nitrilo talla mediana y grande

Guantes

Isodine

Jeringas de 10 ml

Jeringas de 20 ml



Higiene, artículos de baño y limpieza

Pañales para bebé y adultos

Bolsas para basura

Cepillo de dientes

Cloro

Cubetas

Detergente

Escobas

Esponjas

Fibras

Jabón de pasta

Jabón neutro

Jalador

Jerga

Limpiador multiusos

Pañales para adulto

Pañales para niño

Papel higiénico

Pasta dental



Herramientas de mano

Botas de hule

Botas de protección

Carretillas

Cascos

Chalecos de seguridad

Escobas

Extensiones eléctricas

Guantes de carnaza

Lámparas de mano

Lámparas de techo

Lentes de seguridad

Marros

Martillos

Máscara de seguridad

Barretas

Palas

Pinzas

Pinzas de corte



EPP