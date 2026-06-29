Balacera en la GAM Hoy: Asesinan a Hombre en Ataque Armado en Arboledas de Cuautepec

Un ataque armado provocó la movilización de servicios de emergencia la tarde de este lunes 29 de junio de 2026 en la colonia Arboledas de Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero; hay una persona sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde, cuando la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue alertada por varias detonaciones de arma de fuego en calles de la zona alta de dicha demarcación.

Al lugar llegaron oficiales para verificar la situación y encontraron a una persona con lesiones de arma de fuego, por lo que solicitaron apoyo a una ambulancia.

¿Cómo ocurrió la balacera en la GAM hoy?

Los paramédicos brindaron atención de urgencia, pero la víctima ya no contaba con signos vitales. Por lo tanto, la zona de las calles Joya de Nieves y Tercera Cerrada Lázaro Cárdenas, para comenzar con las primeras investigaciones.

Según testigos, el hombre de entre 20 a 25 años de edad, viajaba en un auto color gris cuando fue atacado de manera directa en varias ocasiones. En la puerta del vehículo se aprecian al menos tres impactos de bala.

Los familiares de la persona asesinada llegaron al lugar para identificarla y pedir justicia. Autoridades iniciaron un operativo para dar con los responsables de la balacera en la GAM hoy 29 de junio de 2026.

EPP