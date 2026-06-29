Balacera en la GAM Hoy: Asesinan a Hombre en Ataque Armado en Arboledas de Cuautepec

El ataque armado ocurrió en calles de la colonia Arboledas de Cuautepec, en la zona alta de la alcaldía Gustavo A. Madero; autoridades investigan

Un hombre fue asesinado en un ataque en la colonia Arboledas de CuautepecFoto: N+
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