Balacera en Iztapalapa Hoy: ¿Qué Pasó en Avenida Tláhuac? Hay Un Muerto por Disparos

Esto es lo que se sabe sobre la balacera de hoy, en Iztapalapa, CDMX

Balacera en Iztapalapa hoy, 29 de junio 2026. Foto: N+Balacera en Iztapalapa hoy, 29 de junio 2026. Foto: N+

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Balacera en Iztapalapa: un hombre fallece tras ser baleado en Avenida Tláhuac. Entérate de lo que se sabe hasta ahora.

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