Balacera en Iztapalapa Hoy: ¿Qué Pasó en Avenida Tláhuac? Hay Un Muerto por Disparos

Una balacera se registró la tarde de hoy, 29 de junio de 2026, en la alcaldía Iztapalapa, con saldo de una persona muerta; en N+, te informamos qué pasó en la Avenida Tláhuac, en Ciudad de México (CDMX).

¿Qué pasó en Iztapalapa hoy?

De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto armado habría matado a tiros a un hombre, quien recibió al menos dos disparos: en el pecho y en la cabeza.

La balacera ocurrió en la Avenida Tláhuac, a la altura de la calle Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa.

Paramédicos acudieron al llamado de emergencia, para intentar salvar a la persona que resultó con heridas de bala; sin embargo, el hombre, de entre 35 y 40 años de edad, falleció.

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Policías del Sector Tezonco acordonaron la zona de la balacera, para permitir el arribo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), de la Ciudad de México.

El tránsito en la zona de la balacera se vio afectado en la Avenida Tláhuac, con dirección al Periférico Oriente.

RMT