Evento Hoy en El Ángel de la Independencia por México vs Ecuador: ¿Qué Hay y a Qué Hora Inicia?

Aquí te damos todos los detalles sobre el evento de hoy en el Ángel de la Independencia, previo al partido México vs Ecuador

Celebración en el Ángel de la Independencia por triunfo de México vs ChequiaCelebración en el Ángel de la Independencia por triunfo de México vs Chequia. Foto: Reuters | Archivo

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¡Hoy inicia la fiesta! El Ángel de la Independencia se llena de pasión con el 'Banderazo Mexicano' antes del México vs Ecuador. Descubre todos los detalles del evento y prepárate para apoyar a la Selección en el Mundial 2026.

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