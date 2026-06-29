Evento Hoy en El Ángel de la Independencia por México vs Ecuador: ¿Qué Hay y a Qué Hora Inicia?

México jugará su cuarto partido del Mundial 2026 vs Ecuador y desde hoy, 29 de junio de 2026, empiezan las celebraciones para apoyar a la Selección Nacional, en la Ciudad de México (CDMX); aquí te decimos qué evento habrá este lunes en el Ángel de la Independencia y a qué hora inicia.

¿Cómo va México en el Mundial 2026?

México logró avanzar a 16avos de final del Mundial de 2026 con un pase perfecto, al obtener el primer lugar en la tabla de posicionamiento del Grupo A, con 9 puntos, un hito para la Selección Nacional.

Este martes, 30 de junio de 2026, la Selección Nacional regresa al estadio sede Ciudad de México para su encuentro vs Ecuador, a las 19:00 horas.

Tabla de posiciones del Grupo A

México: 9 puntos. Sudáfrica: 4 puntos. Corea del Sur: 3 puntos (eliminado). Chequia: 1 punto (eliminado).

CDMX tendrá pantallas gigantes para el México vs Ecuador

Para el cuarto partido, el Gobierno de Ciudad de México volverá a instalar pantallas gigantes en varios puntos de la capital del país, para que los aficionados disfruten del evento; además, el Fan Festival del Zócalo y Campo Marte 26 están listos para recibir a los miles de aficionados que se den cita.

Toma tus precauciones, pues desde este lunes hay cierres viales en varios puntos de Paseo de la Reforma, por la instalación de las pantallas gigantes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. México vs Ecuador: Cierran Bucareli y Reforma por Instalación de Pantallas Gigantes

¿Qué evento hay en el Ángel de la Independencia hoy?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó, en su agenda de movilizaciones de hoy, que el grupo de aficionados de la Selección Nacional, denominado Furia Azteca, se concentrará este lunes en el Ángel de la Independencia, a partir de las 18:00 horas, para da el “Banderazo Mexicano”, en apoyo a México, previo al partido vs Ecuador.

De acuerdo con la SSC, en el “Banderazo Mexicano” participarán aficionados, simpatizantes e integrantes de la comunidad mexicana, quienes manifestarán su respaldo a la Selección Nacional durante su participación en el Mundial 2026.

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Mapa del Ángel de la Independencia

RMT