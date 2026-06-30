¿Qué Artista Estará Hoy en el Ángel de la Independencia? Concierto por Partido México vs Ecuador

Hoy, es un día de fiesta en todo el país, por el partido México vs Ecuador, que se jugará en el estadio sede Ciudad de México (CDMX), y como parte de las celebraciones futboleras, habrá un concierto gratis en el Ángel de la Independencia; aquí te decimos qué artista pondrá el mejor ambiente en pleno Paseo de la Reforma este martes, 30 de junio de 2026.

¿Cómo llegan las selecciones de México y Ecuador a los 16avos?

México llega al cuarto partido, correspondiente a 16avos de final del Mundial 2026, como líder del Grupo A, en un hecho histórico al ganar los tres primeros encuentros del la Copa del Mundo.

Tabla de posiciones del Grupo A

México: 9 puntos. Sudáfrica: 4 puntos. Corea del Sur: 3 puntos (eliminado). Chequia: 1 punto (eliminado).

Tabla de posiciones del Grupo E

En tanto, Ecuador pasó a los 16avos como mejor tercer lugar del Grupo E.

Alemania: 6 puntos. Costa de Marfil: 6 puntos. Ecuador: 4 puntos. Curazao: 1 punto (eliminado).

Cabe destacar que el partido México vs Ecuador se jugará hoy, a las 19:00 horas en el estadio sede Ciudad de México. No olvides paraguas o impermeable, pues se preve que seguirá lloviendo en CDMX. Entérate cómo está el clima hoy, en el LIVEBLOG de N+.

¿Quién dará concierto en el Ángel de la Independencia?

Ponte la verde, zapatos cómodos y no olvides tu impermeable, para disfrutar del concierto gratis de la Sonora Santanera con María Fernanda, en el Ángel de la Independencia hoy, a las 16:00 horas.

La Sonora Santanera de Carlos Colorado está lista para romper un nuevo Récord Guinness, en el Ángel de la Independencia, esta vez, en el marco de los festejos previos al México vs Ecuador, después de la marca histórica que impusieron el 6 de junio de 2026, con la ola más grande del mundo.

Luego del concierto de la Sonora Santanera, puedes ver el partido México vs Ecuador en las pantallas gigantes que se instalaron en el Ángel de la Independencia y a lo largo del Paseo de la Reforma.

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RMT