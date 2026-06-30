¿Qué Artista Estará Hoy en el Ángel de la Independencia? Concierto por Partido México vs Ecuador

Aquí te damos todos los detalles sobre el concierto que habrá hoy en el Ángel de la Independencia, por el partido México vs Ecuador

Festejos por el Mundial 2026 en el Ángel de la IndependenciaFestejos por el Mundial 2026 en el Ángel de la Independencia. Foto: Reuters | Archivo

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México vs Ecuador hoy a las 19:00. Antes, disfruta de un concierto gratis en el Ángel de la Independencia. Prepárate para un día inolvidable.

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