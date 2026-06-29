México vs Ecuador en Fan Fest del Zócalo: Accesos y A Qué Hora Abre el 30 de Junio

Miles de aficionados se darán cita en el Zócalo de la CDMX para seguir el partido México vs Ecuador. Estos son los horarios, accesos y recomendaciones para ingresar.

Aficionados disfrutaron en el fan fest el partido de México vs Chequia. Foto: CuartoscuroAficionados disfrutaron en el fan fest el partido de México vs Chequia. Foto: Cuartoscuro

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¡Vive la emoción del México vs Ecuador en el Fan Fest del Zócalo! Abre a las 9:30 am. Llega temprano, la entrada es gratuita y se espera gran asistencia. ¿Te lo vas a perder?

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