México vs Ecuador en Fan Fest del Zócalo: Accesos y A Qué Hora Abre el 30 de Junio

La emoción del Mundial 2026 continúa este martes 30 de junio con uno de los partidos más esperados para la afición mexicana: el duelo entre México y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Para quienes no consiguieron boletos para el estadio o prefieren vivir el ambiente mundialista en el corazón de la capital, el FIFA Fan Festival instalado en el Zócalo de la Ciudad de México transmitirá el encuentro en una pantalla gigante junto con diversas actividades para los asistentes.

¿A qué hora abre el Fan Fest del Zócalo el 30 de junio?

De acuerdo con la programación oficial del FIFA Fan Festival de la Ciudad de México, el recinto abrirá sus puertas a las 9:30 de la mañana y permanecerá en operación hasta las 21:30 horas.

Las autoridades y organizadores recomiendan llegar con varias horas de anticipación, ya que se espera una asistencia masiva debido a que juega la Selección Mexicana y el acceso está sujeto a la capacidad del lugar.

El encuentro entre México y Ecuador está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de México, por lo que el acceso al Fan Fest podría registrar una alta demanda desde la tarde.

Los accesos peatonales al FIFA Fan Festival se encuentran distribuidos en distintos puntos del Centro Histórico. Entre los principales se encuentran:

Calle Francisco I. Madero

Avenida 20 de Noviembre

Calle 5 de Mayo

Pino Suárez

Todos los asistentes deben pasar por filtros de seguridad similares a los que se utilizan en eventos deportivos masivos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Abarrotan Calles Aledañas al Fan Festival del Zócalo; Abren Puertas Antes por Alta Afluencia

Objetos que no están permitidos

Para agilizar el ingreso, se recomienda evitar llevar artículos restringidos como:

Bebidas alcohólicas

Alimentos externos

Objetos punzocortantes

Pirotecnia

Punteros láser

Mochilas de gran tamaño

Sombrillas con estructura rígida

Ante la posibilidad de lluvias, las autoridades sugieren utilizar impermeables en lugar de paraguas.

¿Cuánto cuesta entrar?

La entrada al FIFA Fan Festival es gratuita. El espacio permanecerá activo durante todo el Mundial 2026, del 11 de junio al 19 de julio, con transmisiones de partidos, actividades recreativas, zonas gastronómicas y espectáculos para los aficionados.

Debido a la expectativa que genera el partido entre México y Ecuador, se prevé que el Zócalo registre una de sus mayores asistencias desde el inicio del torneo, por lo que la recomendación principal es llegar temprano y utilizar transporte público.