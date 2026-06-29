México vs Ecuador en Fan Fest del Zócalo: Accesos y A Qué Hora Abre el 30 de Junio
Miles de aficionados se darán cita en el Zócalo de la CDMX para seguir el partido México vs Ecuador. Estos son los horarios, accesos y recomendaciones para ingresar.
Aficionados disfrutaron en el fan fest el partido de México vs Chequia. Foto: Cuartoscuro
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¡Vive la emoción del México vs Ecuador en el Fan Fest del Zócalo! Abre a las 9:30 am. Llega temprano, la entrada es gratuita y se espera gran asistencia. ¿Te lo vas a perder?
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PorRedacción N+
La emoción del Mundial 2026 continúa este martes 30 de junio con uno de los partidos más esperados para la afición mexicana: el duelo entre México y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.
Para quienes no consiguieron boletos para el estadio o prefieren vivir el ambiente mundialista en el corazón de la capital, el FIFA Fan Festival instalado en el Zócalo de la Ciudad de México transmitirá el encuentro en una pantalla gigante junto con diversas actividades para los asistentes.
¿A qué hora abre el Fan Fest del Zócalo el 30 de junio?
De acuerdo con la programación oficial del FIFA Fan Festival de la Ciudad de México, el recinto abrirá sus puertas a las 9:30 de la mañana y permanecerá en operación hasta las 21:30 horas.
Las autoridades y organizadores recomiendan llegar con varias horas de anticipación, ya que se espera una asistencia masiva debido a que juega la Selección Mexicana y el acceso está sujeto a la capacidad del lugar.
El encuentro entre México y Ecuador está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de México, por lo que el acceso al Fan Fest podría registrar una alta demanda desde la tarde.
Los accesos peatonales al FIFA Fan Festival se encuentran distribuidos en distintos puntos del Centro Histórico. Entre los principales se encuentran:
Calle Francisco I. Madero
Avenida 20 de Noviembre
Calle 5 de Mayo
Pino Suárez
Todos los asistentes deben pasar por filtros de seguridad similares a los que se utilizan en eventos deportivos masivos.
Objetos que no están permitidos
Para agilizar el ingreso, se recomienda evitar llevar artículos restringidos como:
Bebidas alcohólicas
Alimentos externos
Objetos punzocortantes
Pirotecnia
Punteros láser
Mochilas de gran tamaño
Sombrillas con estructura rígida
Ante la posibilidad de lluvias, las autoridades sugieren utilizar impermeables en lugar de paraguas.
¿Cuánto cuesta entrar?
La entrada al FIFA Fan Festival es gratuita. El espacio permanecerá activo durante todo el Mundial 2026, del 11 de junio al 19 de julio, con transmisiones de partidos, actividades recreativas, zonas gastronómicas y espectáculos para los aficionados.
Debido a la expectativa que genera el partido entre México y Ecuador, se prevé que el Zócalo registre una de sus mayores asistencias desde el inicio del torneo, por lo que la recomendación principal es llegar temprano y utilizar transporte público.