¿Quién Arbitrará el México Vs Ecuador? FIFA Elige a un Juez de la Champions

El esloveno Slavko Vinčić, quien dirigió la final de la Champions League 2024 en Wembley, arbitrará México-Ecuador en dieciseisavos del Mundial 2026

¿Quién Arbitrará México Contra Ecuador? FIFA Elige a un Campeón de la ChampionsEl árbitro Slavko Vincic durante un partido del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Marruecos en el Estadio de Nueva York, Nueva Jersey. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡Atención! Slavko Vinčić, árbitro de la final de Champions 2024, dirigirá el México vs Ecuador en el Mundial 2026. Conoce más sobre su impresionante trayectoria.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+