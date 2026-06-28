¿Quién Arbitrará el México Vs Ecuador? FIFA Elige a un Juez de la Champions

La FIFA designó al árbitro esloveno Slavko Vinčić para dirigir el partido de dieciseisavos de final entre México y Ecuador en el Mundial 2026.

Vinčić llega avalado por haber pitado la final de la UEFA Champions League 2024 entre Borussia Dortmund y Real Madrid en Wembley, y sus asistentes también serán eslovenos.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 77, 78 and 79 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) June 28, 2026

El árbitro del México-Ecuador, en cinco datos

Internacional FIFA desde 2010, originario de Maribor, Eslovenia.

Pitó la final de la Champions 2024: Borussia Dortmund vs Real Madrid en Wembley.

Dirigió la final de la Europa League 2022: Eintracht Frankfurt vs Rangers en Sevilla.

Fue árbitro en la Eurocopa 2020, donde dirigió el cuartos de final entre Bélgica e Italia.

Sus asistentes en el partido también serán eslovenos.

¿Cómo llegó Vinčić al Mundial?

El silbante comenzó su carrera arbitral a los 20 años en Maribor, su ciudad natal, impulsado por su tío, quien era árbitro asistente. Para 2007 ya dirigía en la primera división eslovena, y tres años después obtuvo el reconocimiento FIFA que lo habilitó para competencias internacionales. Vinčić es también ingeniero en telecomunicaciones de formación y padre de dos hijos.

"No recuerdo mi primer partido porque fue hace mucho tiempo, pero empecé en mi ciudad natal, Maribor, cuando tenía 20 años, y cada paso, desde la tercera división en 2007 a la segunda, a la primera y luego a convertirme en árbitro internacional en 2010 me ha parecido un gran éxito", declaró ante la UEFA previo a la final de la Champions League 2024.

La final de Champions que lo puso en los reflectores del fútbol mundial

La designación para el duelo entre Borussia Dortmund y Real Madrid en Wembley fue, hasta ese momento, el punto más alto de una carrera en ascenso constante. Fue su segunda final de una competición de clubes UEFA —antes había pitado la Europa League 2022 en Sevilla— y llegó después de haber arbitrado siete partidos de Champions durante aquella temporada.

"Cuando recibí la noticia, fue un momento muy emotivo y sigo sintiendo estas grandes emociones mientras hablo de ello, es muy difícil de describir", expresó ante la UEFA en aquella ocasión.