¿Y si, sí? Así Sería El Camino de México a la Final del Mundial 2026: Fechas Clave

El Tricolor enfrentará a Ecuador en 16avos y, si avanza, podría medirse con Inglaterra, Brasil y Argentina antes de la final

Selección Mexicana tras terminar su partido contra Chequia. Foto: ReutersSelección Mexicana tras terminar su partido contra Chequia. Foto: Reuters

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México arranca la fase de eliminación directa del Mundial 2026. Tras un inicio impecable, el Tricolor se enfrenta a Ecuador. ¿Podrá llegar a la final? Infórmate sobre el calendario.

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