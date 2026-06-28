¿Y si, sí? Así Sería El Camino de México a la Final del Mundial 2026: Fechas Clave

La Selección Mexicana arranca la etapa de eliminación directa en el Mundial 2026. Tras cerrar una fase de grupos perfecta, donde el equipo dirigido por Javier Aguirre avanzó con tres victorias consecutivas y sin recibir un solo gol, el panorama para los partidos de eliminación directa ya está trazado.

A partir de ahora, cada encuentro es definitivo: el ganador continúa y el perdedor queda fuera de la competencia.

El primer gran reto del Tricolor será este martes 30 de junio a las 19:00 horas, cuando se enfrente a Ecuador en el Estadio Ciudad de México. Si la escuadra nacional logra superar este compromiso, se mantendrá jugando ante su afición en la capital del país para los octavos de final. Ese segundo partido se disputaría el domingo 5 de julio a las 18:00 horas, contra el vencedor del duelo entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.

En caso de avanzar a los cuartos de final, México tendrá que trasladarse a Miami, Estados Unidos, para jugar el sábado 11 de julio a las 15:00 horas. El rival en esta instancia saldrá de una serie donde compiten Brasil, Japón, Costa de Marfil y Noruega.

Si el Tricolor mantiene el paso firme y califica a las semifinales, la cita será el miércoles 15 de julio a las 13:00 horas en Atlanta. En ese sector de la competencia esperan rivales de cuidado como Argentina, Cabo Verde, Australia, Egipto, Suiza, Argelia, Colombia o Ghana.

¿Cuándo es la Final del Mundial 2026?

La gran disputa por el campeonato del mundo está programada para el domingo 19 de julio a las 13:00 horas en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. De llegar a este último partido, México buscaría la gloria eterna ante el sobreviviente del otro extremo del torneo, donde se eliminan gigantes de la talla de Alemania, Francia, Portugal, España y Países Bajos.