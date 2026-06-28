¿Quiénes Juegan Hoy Lunes y Qué Partidos de 16avos Van por TV Abierta Este 29 de Junio 2026?

Llegamos a las fases de eliminación directa y debido a que hay varios juegos del Mundial para hoy, acá te decimos quiénes juegan y qué partidos de 16avos de final van por TV abierta en vivo este lunes 29 de junio 2026, pues varias de las selecciones favoritas saltan al campo en busca de asegurar su lugar en los octavos de la copa.

Una vez que quedaron confirmados los partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026, en una nota ya te mostramos los horarios de todos los juegos por día, la opción para ver el México vs Ecuador en vivo y lo que puede pasar si el equipo de Javier Aguirre gana, empata o pierde su encuentro.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Y Si Sí? La Pregunta que Ilusiona a México en el Mundial 2026

¿Quiénes juegan hoy lunes 29 de junio 2026?

Los partidos del Mundial para este 29 de junio son tres correspondiente a los 16vos de final e incluyen a equipos de la talla de Brasil, Alemania y Países Bajos. El horario de cada juego es el siguiente:

Brasil vs Japón: Se juega a las 11:00 horas (tiempo del centro de México). Alemania vs Paraguay: Se juega a las 14:30 horas (2:30 de la tarde, tiempo del centro de México). Países Bajos vs Marruecos: Se juega a las 19:00 horas (7:00 de la tarde, tiempo del centro de México).

¿Qué partidos de 16vos del Mundial van por TV abierta hoy 29 de junio?

Una buena noticias para todos los aficionados del futbol es que dos de los tres juegos que hay este lunes se transmiten por TV abierta, el restante pasa por la plataforma de ViX en exclusiva para todo México.

Brasil vs Japón : Pasa en exclusiva por ViX.

Alemania vs Paraguay : Va por Canal 5 en vivo y ViX.

Países Bajos vs Marruecos: Se transmite por Canal 5 en vivo y ViX.

Ahora que ya se sabe quiénes juegan hoy 29 de junio en el Mundial y los partidos de 16vos que pasan por TV abierta en vivo, te recordamos que en N+ te traeremos el LiveBlog de los tres juegos de este lunes, así puedes ver el minuto a minuto en vivo online gratis.

AO