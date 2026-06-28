¿Quiénes Juegan Hoy Lunes y Qué Partidos de 16avos Van por TV Abierta Este 29 de Junio 2026?

Checa todos la lista de partidos para hoy 29 de junio del Mundial 2026 y qué juegos pasan por TV Abierta en vivo en México este lunes

Quiénes juegan hoy lunes 29 de junio en el Mundial 2026 y qué partidos de 16avos van por TV AbiertaBrasil juega entre todos los partidos del Mundial para este lunes 29 de junio 2026. Foto: Getty

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