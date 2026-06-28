Stephen Eustaquio Rescata a Canadá en el 90+2 y lo Manda a Octavos del Mundial 2026

Canadá venció 1-0 a Sudáfrica con gol de Stephen Eustaquio al 90+2 y avanzó por primera vez en su historia a los octavos de final del Mundial 2026

Stephen Eustaquio Rescata a Canadá en el 90+2 y lo Manda a Octavos del Mundial 2026Ronwen Williams, de Sudáfrica, luce abatido tras el primer gol de Canadá anotado por Stephen Eustaquio. Foto: Reuters

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