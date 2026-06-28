Stephen Eustaquio Rescata a Canadá en el 90+2 y lo Manda a Octavos del Mundial 2026

Canadá aguantó 90 minutos sin encontrar el gol y se lo fabricó cuando ya olía a prórroga: Stephen Eustaquio controló, ajustó y le pegó al palo de Ronwen Williams para el 1-0 definitivo ante Sudáfrica en los dieciseisavos de final.

Stephen Eustaquio convirtió al minuto 90+2 y Canadá venció 1-0 a Sudáfrica este domingo en el Estadio Los Ángeles, en Inglewood, para avanzar por primera vez en su historia a los octavos de final de una Copa del Mundo. Los Bafana Bafana se fueron al mismo tiempo que dejaban su propio récord: fue la primera eliminatoria directa que jugaron en un Mundial.

Un partido que se resistió durante noventa minutos

Durante casi todo el encuentro, el marcador fue el argumento más sólido de Sudáfrica. Hugo Broos ordenó a sus jugadores un bloque compacto que entregaba el balón —terminaron con 58% de posesión— y esperaba el contragolpe. El plan funcionó con una precisión desconcertante durante 88 minutos.

Canadá tuvo el partido en sus pies desde el arranque. Liam Millar y Tajon Buchanan abrieron carriles, Jonathan David se movió entre líneas y Tani Oluwaseyi buscó profundidad, pero los Bafana Bafana respondieron con cobertura y con Mbekezeli Mbokazi como el mejor jugador del partido: cortó, anticipó y despejó en cada momento que el arco de Ronwen Williams se veía comprometido.

La más clara del primer tiempo llegó a balón parado. Stephen Eustaquio centró desde la izquierda y Derek Cornelius apareció solo, a cinco metros del arco, pero su cabezazo terminó en los guantes de Williams. Fue la definición más desperdiciada de la tarde.

Williams, el muro que sostuvo a los Bafana Bafana

El portero del Mamelodi Sundowns fue el nombre propio del primer tiempo y de buena parte del segundo. Dos intervenciones en la misma jugada —primero a Oluwaseyi, luego a David en el rebote— concentraron el drama del partido en un solo instante. Más tarde, con Alphonso Davies ya en el campo, contuvo un cañonazo de David desde 8.6 metros que viajó a 99 kilómetros por hora.

Davies entró al minuto 75 por Buchanan y fue el detonante del tramo final. Su movilidad por la izquierda abrió espacios que no habían existido antes: en su primera combinación de peso, asistió a David, que cedió para Promise David, cuyo disparo rozó el palo sin entrar.

El gol que hizo historia

El partido vivía en modo prórroga cuando llegó el 90+2. Eustaquio recibió dentro del área, controló con el pecho, acomodó el cuerpo y conectó con el empeine derecho pegado al poste izquierdo de Williams. El portero se lanzó, pero solo alcanzó a acompañar el ingreso del balón a la red.

Era el quinto gol de Eustaquio con la selección mayor y el más importante. Canadá explotó. La banca de Marsch saltó al campo. Y los aficionados canadienses —mayoría en un estadio que debería haber sido neutral— terminaron de confirmar que la Copa del Mundo los había seguido hasta Los Ángeles aunque los fixtures no lo planificaran así.

Sudáfrica se va con la frente en alto

Los Bafana Bafana terminaron el torneo con una estadística que no imaginaban al debutar con derrota ante México: llegaron más lejos que nunca, pasaron la fase de grupos por primera vez en su historia y plantaron cara a uno de los anfitriones del torneo durante casi todo el tiempo reglamentario. Hugo Broos, de 74 años, fue el técnico de mayor edad en ganar un partido de eliminatoria mundialista y cierra su ciclo con la selección después del torneo.

Canadá espera ahora al ganador de Países Bajos contra Marruecos en los octavos de final.