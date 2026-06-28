Aseguran Más de 20 Kilos de Metanfetaminas Ocultos en Hieleras en Coahuila

Juan “N” fue vinculado a proceso luego de que policías estatales lo detuvieran en la comunidad de Agujita, Coahuila, con 20.6 kilogramos de metanfetamina ocultos en hieleras. El juez de control le dictó prisión preventiva oficiosa en el Cefereso número 18, ubicado en Ramos Arizpe.

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La captura ocurrió durante un recorrido de la Policía Civil de Coahuila en la colonia Las Conchas. Los agentes marcaron el alto a una camioneta con vidrios polarizados que circulaba por la zona. El conductor ignoró la indicación y aceleró, pero fue alcanzado metros más adelante.

El hombre presuntamente intentó sobornar a los oficiales

Según el Informe Policial Homologado, al ser interceptado, el hombre presuntamente intentó sobornar a los oficiales para evitar la revisión. Este hecho derivó en su arresto inmediato por el probable delito de cohecho.

Al inspeccionar la batea de la camioneta, los policías encontraron dos hieleras que contenían 13 paquetes. Los análisis de la Fiscalía General de la República confirmaron que se trataba de clorhidrato de metanfetamina, con un peso total de 20 kilogramos con 631 gramos. Tanto la droga como el vehículo fueron asegurados.

El Ministerio Público Federal presentó el caso ante un juez, quien calificó de legal la detención. Juan “N” enfrentará cargos por el presunto delito de transporte de metanfetamina y cohecho. Además, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGR señaló que el aseguramiento forma parte de los operativos conjuntos con el Gobierno del Estado para frenar el trasiego de drogas en la Región Carbonífera, identificada por las autoridades como una ruta de paso hacia el norte del país.

La dependencia recordó que el imputado mantiene su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme y exhortó a la población a denunciar, de forma anónima, cualquier actividad relacionada con el narcotráfico a través de los canales oficiales.