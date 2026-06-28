Aseguran Más de 20 Kilos de Metanfetaminas Ocultos en Hieleras en Coahuila

Un hombre fue vinculado a proceso tras ser detenido con más de 20 kilos de metanfetamina ocultos en hieleras.

Aseguran Más de 20 Kilos de Metanfetaminas Ocultos en Hieleras en CoahuilaFoto: N+

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¡Impactante hallazgo en Coahuila! Más de 20 kilos de metanfetamina fueron encontrados en hieleras. Descubre cómo la policía logró esta captura en Agujita.

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