Abandonan a Bebé en una Bolsa Dentro de Basura en Castaños, Coahuila

Corporaciones de rescate encontraron a un bebé recién nacido dentro de una bolsa negra en un basurero en Castaños, Coahuila.

Abandonan a Bebé en una Bolsa Dentro de Basura en Castaños, CoahuilaFoto: Bomberos de Castaños

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Impactante hallazgo en Coahuila: un bebé recién nacido fue encontrado en una bolsa de basura. Su estado es estable, pero las autoridades buscan a los responsables. Conoce más sobre este caso.

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