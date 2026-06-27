Abandonan a Bebé en una Bolsa Dentro de Basura en Castaños, Coahuila

Un bebé recién nacido fue localizado en un basurero ubicado en la colonia Independencia en el municipio de Castaños en Coahuila. Una vecina del sector, identificada como María del Refugio, fue quien alertó a una ambulancia que pasaba por el lugar luego de escuchar llantos.

De manera inmediata, el paramédico Elías Hernández de Protección Civil y su compañero, comenzaron a indagar entre los contenedores de basura, hasta encontrarse con una bolsa negra.

La bolsa fue encontrada entre algunas ramas y al revisar lo que contenía, detectaron a un bebé recién nacido aún con placenta al interior. Posterior al hallazgo, los paramédicos le brindaron los primeros auxilios y se dio aviso a las autoridades correspondientes.

Al momento, el estado de salud del bebé se reporta como estable, aunque en un inicio se encontraba delicado, ya que presentaba dificultad respiratoria

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) informó que hasta el momento no se han dado con los responsables del abandono de este bebé.

Mujer da a Luz dentro de vehículo en Frontera; madre e hijo están estables

El 10 de junio, una mujer de 34 años dio a luz dentro del automóvil en el que era trasladada hacia un hospital en el municipio de Frontera. Paramédicos interceptaron la unidad y asistieron el parto en el mismo asiento del vehículo.

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Tras el nacimiento del bebé, los socorristas estabilizaron tanto al recién nacido como a la madre y continuaron su traslado a la Clínica 7 del IMSS. Ambos fueron ingresados para recibir atención médica especializada y posteriormente fueron reportados en condición estable y fuera de peligro.