Menor es Agredida y Amenazada con Cuchillo por su Pareja en Torreón

Una menor de 16 años fue presuntamente agredida y amenazada con cuchillo por su pareja en la colonia Braulio Fernández en Torreón.

Menor es Agredida y Amenazada con Cuchillo por su Pareja en TorreónFoto: N+

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Violencia en Torreón: una joven de 16 años fue atacada por su pareja con un cuchillo. La policía ya investiga el caso.

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