Menor es Agredida y Amenazada con Cuchillo por su Pareja en Torreón
Una menor de 16 años fue presuntamente agredida y amenazada con cuchillo por su pareja en la colonia Braulio Fernández en Torreón.
Foto: N+
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Violencia en Torreón: una joven de 16 años fue atacada por su pareja con un cuchillo. La policía ya investiga el caso.
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PorRedacción N+
Durante la noche de este jueves 25 de junio, una menor de edad fue violentada en la coloniaBraulioFernández en Torreón, provocando la movilización de corporaciones de seguridad y emergencia.
Fue aproximadamente a las 22:30 horas que se dio aviso a las autoridades que al arribar, encontraron a una menor de 16 años, quien refirió que su pareja sentimental la había golpeado y amenazado con un cuchillo.
También arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes ya no encontraron a la menor en el lugar, pues fue trasladada por los elementos de Seguridad Pública a levantar la denuncia correspondiente.
El presuntoresponsable escapó del lugar luego de agredira la menor.
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