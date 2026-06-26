Menor es Agredida y Amenazada con Cuchillo por su Pareja en Torreón

Durante la noche de este jueves 25 de junio, una menor de edad fue violentada en la colonia Braulio Fernández en Torreón, provocando la movilización de corporaciones de seguridad y emergencia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Menor es Agredida por su Pareja en Colonia Braulio Fernández en Torreón

Fue aproximadamente a las 22:30 horas que se dio aviso a las autoridades que al arribar, encontraron a una menor de 16 años, quien refirió que su pareja sentimental la había golpeado y amenazado con un cuchillo.

También arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes ya no encontraron a la menor en el lugar, pues fue trasladada por los elementos de Seguridad Pública a levantar la denuncia correspondiente.

El presunto responsable escapó del lugar luego de agredir a la menor.

Detienen a policía por violencia familiar en Piedras Negras

El pasado 30 de junio, un elemento de la Policía Municipal de Piedras Negras fue detenido por sus propios compañeros luego de que su pareja lo denunció por una presunta agresión física ocurrida en un domicilio de la colonia Villarreal.

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La mujer presentó la denuncia ante la Fiscalía y el Centro de Empoderamiento de la Mujer, por lo que se inició una carpeta de investigación. El detenido fue puesto a disposición de un juez de control.