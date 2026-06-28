Detienen a Dos Personas con Marihuana Durante Operativo en Acuña

Elementos de la Policía Civil de Coahuila detuvieron a dos personas en posesión de marihuana durante un operativo de vigilancia realizado sobre la carretera Presa de la Amistad, en el cruce con el bulevar Real de Mazapíl, en la colonia Los Reales, en Ciudad Acuña.

Los detenidos fueron identificados como Víctor “N”, de 22 años, y Liz Vianey “N”, de 21 años, ambos con domicilio en la calle Real de Mapimí. Tras su aseguramiento, fueron puestos a disposición del Ministerio Público del fuero común, autoridad que determinará su situación jurídica.

De acuerdo con el reporte policial, durante la intervención fueron aseguradas dos bolsas de tela color negro, dos bolsas de plástico transparentes selladas al vacío que contenían marihuana.

Las autoridades informaron que las investigaciones continuarán para esclarecer el origen de la droga asegurada y determinar si los detenidos están relacionados con otros hechos delictivos.

Vinculan a hombre detenido con más de 20 kilos de metanfetamina en Coahuila

Juan “N” fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva oficiosa en el Cefereso número 18, en Ramos Arizpe, luego de que autoridades le aseguraran 20.6 kilogramos de metanfetamina ocultos en hieleras durante un operativo realizado en la comunidad de Agujita, Coahuila.

Noticia relacionada: Aseguran Más de 20 Kilos de Metanfetaminas Ocultos en Hieleras en Coahuila

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el hombre fue interceptado cuando circulaba en una camioneta y, durante la revisión, los agentes localizaron 13 paquetes con la droga en la batea del vehículo.

Además del delito contra la salud por transporte de metanfetamina, también fue procesado por el presunto delito de cohecho, luego de que supuestamente intentara sobornar a los oficiales.