Detienen a Dos Personas con Marihuana Durante Operativo en Acuña

Elementos de la Policía Civil de Coahuila detuvieron a dos personas con posesión de marihuana durante un operativo sobre la carretera Presa de la Amistad en Acuña.

Detienen a Dos Personas con Marihuana Durante Operativo en AcuñaFoto: SSP

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Operativo en Acuña: Detienen a dos personas con marihuana en la carretera Presa de la Amistad. La investigación sigue para esclarecer el origen de la droga. ¿Qué más se descubrirá?

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