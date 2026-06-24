¿Liga MX Alza la Mano por Vozinha? El Portero de Cabo Verde Busca Nuevo Equipo

Josimar José Évora Dias, mejor conocido como “Vozinha", el portero de Cabo Verde ha causado furor por su desempeño en el Mundial 2026, ahora está en busca de un club.

En la actualidad tiene el estatus de agente libre luego de finalizar su contrato en el Chaves de la segunda división de Portugal. ¿Despertará el interés de los clubes de la Liga Mx?

Vozinha defendió la portería de Cabo Verde frente a Uruguay en el Mundial 2026. Foto: Reuters

En los últimos días ha trascendido que hay equipos que buscan llevarlo al futbol mexicano para sorprender con sus habilidades.

Algunos medios especializados han mencionado que clubes de la Liga MX evalúan al guardameta debido a que su fichaje sería a coste cero.

El mercado internacional por el arquero africano se está moviendo de forma vertiginosa por sus memorables actuaciones mundialistas.

Clubes de la Serie B de Brasil quieren a Vozinha

La cadena TUDN ha indicado que tres clubes de la Serie B de Brasil ya han presentado un interés formal por Vozinha. En estas ofertas de Sudamérica incluyen un salario considerable, aunque con contratos de corta duración debido a su edad.

El guardameta pasó de ser un auténtico desconocido fuera de su país a un fenómeno global al ser una pieza clave en el histórico empate 0-0 ante España, donde consiguió siete atajadas frente a estrellas como Lamine Yamal y Pedri.

Tenía apenas 50 mil seguidores en redes sociales y en cuestión de días superó los millones de fanáticos en todo el mundo.

Vozinha': "Nosotros estamos aquí para competir"

'Vozinha', portero de Cabo Verde, dijo tras el empate 2-2 con Uruguay, que el resultado es un ejemplo de que su equipo siempre sale a competir independientemente del rival, como ya ocurrió contra España.

"Nosotros estamos aquí para competir; respetamos a otros adversarios; trabajamos muy bien todos los días y vamos a seguir trabajando para competir contra cualquier rival", aseguró el portero en la zona mixta posterior al partido.

Aunque terminó el partido sin realizar paradas, 'Vozinha' se mostró alegre del resultado cosechado, que les deja con dos puntos en la clasificación del grupo H.

El encuentro también fue especialmente emotivo para el guardameta, que tuvo a su madre en la grada después de que se perdiera el primer partido por problemas con el visado.

"Es muy emocionante, para mí es una gran satisfacción", expresó.

Cabo Verde disputa este año su primer Mundial y aún no conoce la derrota tras dos partidos contra España y Uruguay, ambos excampeones del mundo. El conjunto africano se jugará el pase a la siguiente ronda el viernes contra Arabia Saudí en Houston.

HVI