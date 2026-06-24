¿Liga MX Alza la Mano por Vozinha? El Portero de Cabo Verde Busca Nuevo Equipo

El mercado internacional por el arquero africano se está moviendo de forma vertiginosa por sus memorables actuaciones mundialistas

¿Liga MX Alza la Mano por Vozinha? El Portero de Cabo Verde Busca Nuevo EquipoVozinha, el portero de Cabo Verde después del partido contra Uruguay en el Mundial 2026. Foto: Reuters

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Tres clubes de la Serie B de Brasil ya han presentado un interés formal por Vozinha. En estas ofertas de Sudamérica incluyen un salario considerable, aunque con contratos de corta duración debido a su edad

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