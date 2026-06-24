Estos Son los Mexicanos que Ahora Forman Parte de la Academia de los Oscar

La Academia de Hollywood invitó a 529 nuevos miembros para 2026. Conoce a los mexicanos que ahora forman parte de la organización que entrega los Premios Óscar.

mexicanos-academia-oscar-2026Fotos: GettyImages

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La Academia de Hollywood invita a 529 nuevos miembros para 2026, entre ellos talentos mexicanos como Raúl Briones y Alonso Ruizpalacios. Descubre quiénes son y su impacto en el cine.

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