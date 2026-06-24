Estos Son los Mexicanos que Ahora Forman Parte de la Academia de los Oscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) anunció su nueva generación de miembros para 2026, y entre los 529 profesionales del cine invitados a unirse a la organización figuran varios talentos mexicanos que consolidan su presencia en Hollywood.

Raúl Briones, Alonso Ruizpalacios, Fernanda Valadez y Viridiana Lieberman son los nombres que México aporta a esta nueva clase, una de las más diversas en la historia de la institución responsable de entregar los Premios Óscar.

Raúl Briones: El actor que llegó por La Cocina

Raúl Briones es el nombre más visible de la lista en la rama de Actuación. El actor mexicano fue invitado gracias a su trabajo en La Cocina y Una película de policías, dos producciones que le han valido reconocimiento internacional. Comparte categoría con figuras como Jenna Ortega, Jacob Elordi, Jon Bernthal y Mia Goth.

Alonso Ruizpalacios: El director detrás de La Cocina

En la rama de Dirección, Alonso Ruizpalacios también fue invitado a formar parte de la Academia, precisamente por las mismas películas que catapultaron a Briones: La Cocina y Una película de policías. El cineasta capitalino, uno de los referentes más sólidos del cine mexicano contemporáneo, se suma así a la lista de directores invitados junto a nombres como los hermanos Safdie y Zach Cregger.

Fernanda Valadez: La directora de Sujo

Fernanda Valadez ingresa a la Academia en la rama de Dirección, avalada por Sujo y Sin Señas Particulares, dos filmes que la posicionaron como una voz fundamental del nuevo cine mexicano. Sujo, su más reciente largometraje, fue la apuesta de México para los Óscar 2025.

Viridiana Lieberman: La editora que abre camino

Viridiana Lieberman se integra a la Academia en la rama de Edición de Cine, con créditos en The Perfect Neighbor y Born to Play. Su inclusión refuerza la presencia del talento técnico mexicano en la industria cinematográfica global.

Una clase histórica por su diversidad

La generación 2026 está compuesta por un 42% de mujeres, un 56% de personas pertenecientes a comunidades subrepresentadas y un 53% de profesionales provenientes de 60 países y territorios fuera de Estados Unidos. Entre los 529 invitados se cuentan 95 nominados al Óscar, incluidos 21 ganadores.

El director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta Lynette Howell Taylor destacaron en un comunicado que los nuevos integrantes han realizado contribuciones significativas a la industria del cine a nivel global.

Quienes acepten la invitación pasarán a formar parte de una organización que actualmente reúne a más de 11 mil profesionales y que es responsable de elegir a los ganadores de los Premios Óscar.