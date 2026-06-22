¿Cuántos Años Tiene el Portero de Cabo Verde y en Qué Equipo Juega?

El portero de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, se ha convertido en una de las sorpresas del Mundial 2026 gracias a sus destacadas actuaciones bajo los tres palos.

Vozinha tiene 40 años de edad, nació el 3 de junio de 1986 en Mindelo, Cabo Verde, y es uno de los futbolistas más veteranos del torneo, pero también uno de los más decisivos para su selección.

Actualmente milita en el GD Chaves de Portugal, equipo en el que ha continuado su carrera en Europa tras pasar por clubes de Cabo Verde y otras ligas como Angola, Moldavia y Chipre.

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Se luce

El guardameta se convirtió en una de las figuras más comentadas del Mundial 2026 tras su destacada actuación frente a la Selección de España, partido en el que consiguió un empate histórico que significó el primer punto del combinado caboverdiano en una Copa del Mundo.

Ese encuentro, disputado el 15 de junio, quedó marcado por sus siete atajadas clave, incluso ante una selección campeona del mundo en 2010, lo que reforzó su impacto en el torneo. Con ello, logró registrar la segunda mayor cantidad de intervenciones para un portero de 40 años o más en un partido de Copa Mundial de la FIFA desde 1966.

Vozinha acumula 91 partidos con la selección de Cabo Verde, ha disputado cuatro ediciones de la Copa Africana de Naciones y además fue capitán del equipo durante las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.