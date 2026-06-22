¿Cuántos Años Tiene el Portero de Cabo Verde y en Qué Equipo Juega?

El veterano arquero de Cabo Verde firmó una actuación histórica en el Mundial 2026 que lo colocó entre las figuras más destacadas del torneo tras su duelo ante España y Uruguay.

Vozinha en una de sus muchas atajadas. Foto: APVozinha en una de sus muchas atajadas. Foto: AP

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Vozinha, el arquero de 40 años de Cabo Verde, se robó el show en el Mundial 2026 con sus atajadas frente a España. Conoce cómo su experiencia en GD Chaves lo llevó a este momento.

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