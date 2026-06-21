Irán Resiste y Empata con Bélgica, Que Jugó con Diez Hombres

Irán también necesitará al menos un punto contra Egipto el viernes para tener opciones de metros en dieciseisavos

Irán Resiste y Empata con Bélgica, que Jugó con Diez Hombres. Foto: AFPIrán Resiste y Empata con Bélgica, que Jugó con Diez Hombres. Foto: AFP

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Irán sigue invicto en el Mundial tras empatar 0-0 con Bélgica, que jugó con diez. Necesitan al menos un punto contra Egipto. Bélgica se enfrenta a Nueva Zelanda en un duelo decisivo. ¿Quién avanzará?

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