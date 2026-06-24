Aseguran 13 Vehículos Robados Durante Cateo en Taller Mecánico de SLP

La Fiscalía de San Luis Potosí aseguró 13 vehículos con reporte de robo durante un cateo en un taller mecánico de Soledad de Graciano Sánchez.

Cateo por Robo Calificado Culmina con el Aseguramiento de 13 UnidadesFoto: FGEQ

Destacado

Operativo en San Luis Potosí: 13 vehículos robados recuperados en un taller. Las investigaciones continúan para esclarecer el origen de estas unidades. Infórmate más.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+