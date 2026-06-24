Aseguran 13 Vehículos Robados Durante Cateo en Taller Mecánico de SLP

Un total de 13 vehículos con reporte de robo fueron asegurados durante un cateo realizado por la Fiscalía General del Estado en un taller mecánico ubicado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, como parte de una investigación por el delito de robo calificado.

¿Qué encontraron las autoridades durante el operativo?

De acuerdo con la Fiscalía, la diligencia se efectuó en un inmueble localizado en la colonia San Rafael, en la zona metropolitana de San Luis Potosí, donde agentes de investigación dieron cumplimiento a una orden judicial y realizaron una inspección del lugar.

Durante la intervención fueron localizadas camionetas, tractocamiones, vehículos de carga y automóviles particulares que contaban con reporte de robo vigente. Además, se detectaron diversos automotores con alteraciones en sus números de identificación vehicular.

Las autoridades señalaron que la mayoría de las unidades aseguradas presentaban modificaciones o irregularidades en sus números de serie, situación que será integrada a las investigaciones correspondientes.

Tras concluir las revisiones, el inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades, quienes colocaron los sellos de aseguramiento para continuar con las diligencias relacionadas con el caso.

La Fiscalía informó que las investigaciones seguirán en curso para determinar posibles responsabilidades y el origen de los vehículos localizados en el taller mecánico.