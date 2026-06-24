¿Dónde No Hay Clases el 26 de Junio 2026? Lista de Estados que Suspenden Actividades de la SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) suspenderá las actividades escolares el próximo viernes y acá te decimos dónde no hay clases el 26 de junio de 2026 y por qué los alumnos no tendrán que acudir a sus planteles.

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de un nuevo día de descanso, luego de que las clases se suspendieron este miércoles en algunos lugares del país, debido al partido entre México y Chequia del Mundial 2026

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Regresan a Clases Estudiantes de Educación Básica en Michoacán, Chiapas y Oaxaca

¿Por qué no hay clases el viernes 26 de junio?

Desde el inicio del ciclo escolar, se estableció en el calendario de la SEP que este viernes 26 de junio no hay clases, debido a la realización del último Consejo Técnico Escolar (CTE), de ahí que los estudiantes no deban acudir a los planteles.

El CTE es una reunión que se realiza los últimos viernes de cada mes, en la cual se juntan profesores, directores y administrativos de una escuela para hablar sobre los problemas que hay en el plantel y tomar decisiones para resolverlos con la finalidad de alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de todos los alumnos.

El CTE de junio 2026 es el último del actual ciclo escolar, ya que el fin de clases está agendado para el miércoles 15 de julio, fecha en la que millones de estudiantes de educación básica comenzarán a disfrutar de las vacaciones.

¿Dónde no hay clases el 26 de junio 2026?

La suspensión de clases de la SEP el viernes 26 de junio 2026 se aplica en todas las escuelas de nivel básico del país, es decir en planteles de preescolar, primarias y secundarias de todas las entidades de la República Mexicana:

Aguascalientes.

Baja California.

Baja California Sur.

Campeche.

Chiapas.

Ciudad de México.

Coahuila.

Durango.

Estado de México.

Guanajuato.

Guerrero.

Hidalgo.

Jalisco.

Michoacán.

Morelos.

Nayarit.

Nuevo León.

Oaxaca.



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Aunque cabe señalar que algunos estados como Colima y Yucatán concluyen el ciclo escolar esta semana, mientras que Chihuahua los alumnos ya están de vacaciones debido a las altas temperaturas.

PPP