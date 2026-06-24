¿Dónde No Hay Clases el 26 de Junio 2026? Lista de Estados que Suspenden Actividades de la SEP

La SEP suspenderá las clases este viernes 26 de junio y aquí puedes consultar si tu entidad está entre las que cerrarán las escuelas

Checa dónde la SEP suspendió clases este viernes 26 de junio de 2026Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán otro día libre. Foto: Cuartoscuro

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