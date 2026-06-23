¿Hay Clases el 26 de Junio 2026 en México? Esto Pasará Tras Partido de la Selección

Si luego del anuncio de suspensión de clases en la Ciudad de México (CDMX) por el partido de la Selección Mexicana vs Chequia, te surgieron dudas sobre qué pasará con las actividades de preescolar, primaria y secundaria para este fin de semana, en N+ te contamos qué indica la SEP sobre el 26 de junio de 2026.

En el contexto del partido entre el combinado nacional y la República Checa, las autoridades capitalinas les dieron el día libre este 24 de junio de 2026 a los estudiantes de educación básica, pero pasando el encuentro de futbol también habrá suspensión de clases.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Vuelven a Clases tras Paro de CNTE y ya Quieren Irse de Vacaciones

¿Habrá clases el 26 de junio de 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el viernes 26 de junio de 2026 se llevará a cabo la última sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

En esta jornada, los docentes y directivos planean, hacen actividades de evaluación y organización académica, por lo que los y las estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no asisten a las aulas.

Esto significa que los alumnos de educación básica tanto en la CDMX como en los otros estados tendrán suspensión de clases ese día, independientemente de las medidas especiales implementadas por el Mundial.

Cabe señalar que en la CDMX solo se suspenderán las clases el día del partido, que es el 24 de junio de 2026, mientras que en el resto de las entidades se realizarán de manera habitual. Ese mismo día, la Selección Mexicana tendrá el compromiso de la fase de grupos del torneo.

FBPT