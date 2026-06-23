¿Hay Clases el 26 de Junio 2026 en México? Esto Pasará Tras Partido de la Selección

Si te preguntas qué pasará con las clases en México el 26 de junio 2026; te contamos qué indicó la SEP sobre las actividades para estudiantes de nivel básico

Estudiantes de primariaUna madre lleva a su hija a su escuela primaria. Foto: Cuartoscuro

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