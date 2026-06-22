Regreso a Clases en Oaxaca Hoy: ¿Ajustarán Calendario Escolar Luego del Paro de la CNTE?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) terminó con la huelga nacional, que dejó a miles de estudiantes sin escuela por varias semanas y hoy, 22 de junio de 2026, los alumnos regresaron a clases, en Oaxaca. Aquí te decimos si el calendario del actual ciclo escolar se va a modificar, de cara al fin de cursos.

Regreso a clases en Oaxaca

Después de casi un mes de paro, más de 850 mil estudiantes volvieron a clases este lunes, en Oaxaca, estado donde la Sección 22 estuvo en huelga desde el 25 de mayo de 2026; mientras que el paro nacional inició el 1 de junio.

Luego del paro de la Sección 22 de la CNTE, volvió el tráfico y el caos por la mañana, por la vuelta a clases de miles de estudiantes en la capital de Oaxaca y en los municipios del estado.

Sin embargo, la Sección 22 de la CNTE publicó un comunicado la mañana de hoy, en el que indicó que se trata de un receso en sus movilizaciones, pues la solución a sus principales demandas sigue pendiente.

La CNTE aseguró que la etapa que terminó “nо representa una derrota”; “constituye un momento de valoración, fortalecimiento y reorganización”.

“La decisión de decretar un receso de la Huelga Nacional responde a la necesidad de consolidar nuestras estructuras organizativas, fortalecer la unidad de las secciones sindicales y preparar las condiciones para las futuras acciones que permitan avanzar en la consecución de nuestros objetivos”, afirmó la CNTE.

Cabe destacar que la huelga de la CNTE terminó luego del acuerdo con autoridades del Gobierno federal, en el que se planteó la entrega de 800 millones de pesos en recursos para mejoras en la educación.

¿Oaxaca modificará calendario escolar?

Con el regreso a clases, será por acuerdo entre los padres de familia y los maestros revisar cómo se recuperarán los días perdidos por la huelga nacional.

Según representantes de la Sección 22 de la CNTE, la recuperación de clases y contenidos será de común acuerdo entre los padres de familia y la plantilla docente de cada plantel educativo, es decir, no habrá de manera institucional un programa que retome los temas y los días perdidos por el paro magisterial.

En el comunicado, la CNTE subrayó que “hoy regresamos a las aulas, pero no abandonamos nuestras convicciones. Continuamos la lucha desde cada escuela, cada comunidad y cada espacio de organización, con la certeza de que la defensa de la educación pública es una responsabilidad compartida”.

La CNTE destacó que continuará con su lucha desde las escuelas, “con la misma convicción con la que participamos en las movilizaciones, conscientes de que nuestra responsabilidad profesional y nuestro deber social son inseparables”.

Señaló que su “compromiso con las comunidades escolares permanece intacto, pues seguiremos trabajando con responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio para atender los procesos educativos, fortalecer los aprendizajes y acompañar el desarrollo integral de nuestras y nuestros estudiantes para concluir el presente ciclo escolar”.

La CNTE reconoció a las madres y padres de familia “por haber comprendido que esta lucha no fue únicamente por los derechos del magisterio, sino también por la defensa de la educación pública y la exigencia de un sistema solidario de pensiones para los trabajadores del país”.

El calendario del ciclo escolar 2025-2026 oficial, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), indica que las clases terminan el próximo 15 de julio, por lo que aún queda casi un mes de clases, previo a las vacaciones de verano.

RMT