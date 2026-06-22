Regreso a Clases en Oaxaca Hoy: ¿Ajustarán Calendario Escolar Luego del Paro de la CNTE?

Este lunes, miles de estudiantes regresaron a clases, en Oaxaca, luego del paro nacional de la CNTE

Escuela primeria en OaxacaEscuela primeria en Oaxaca. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Miles de estudiantes en Oaxaca regresan a clases tras el paro de la CNTE. ¿Se ajustará el calendario escolar? Descubre los próximos pasos en la educación.

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