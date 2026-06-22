¿Por Qué se Reúnen Hoy Integrantes de la CNTE con Autoridades de CDMX?

Este lunes, 22 de junio de 2026, se prevé una reunión entre integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y autoridades federales en la Ciudad de México (CDMX).

Cabe recordar que el pasado viernes, 19 de junio, la CNTE decidió en su Asamblea Nacional Representativa levantar su huelga nacional y quitar el plantón que habían montado en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, luego de 19 días de huelga nacional.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la Sección IX de la CNTE se concentrarán hoy en la alcaldía Cuauhtémoc:

Hora: 12:00.

Lugar: Unidad de Administración y Finanzas de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México en Xocongo No. 58, Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc.

¿Por qué hay reunión de la CNTE y autoridades?

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la Sección IX de la CNTE tendrán una reunión hoy con representantes de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, en la

que se analizarán y conciliarán:

Los descuentos aplicados.

El reintegro correspondiente a las maestras y los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación por su participación en las movilizaciones realizadas en la capital del país durante la huelga nacional

No se descarta la asistencia de representantes de diversas secciones de la CNTE, quienes podrían sumarse a las actividades y reuniones previstas en el marco del proceso de diálogo.

Con información de N+

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