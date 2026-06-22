¿Por Qué se Reúnen Hoy Integrantes de la CNTE con Autoridades de CDMX?

Los integrantes de la Sección IX de la CNTE tendrán una reunión hoy con representantes de la Autoridad Educativa Federal en la CDMX

Integrantes de la CNTE en la SegobIntegrantes de la CNTE en la Segob

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Hoy, la CNTE se reúne con autoridades en CDMX para discutir descuentos y reintegros tras levantar su huelga. ¿Qué se decidirá en este diálogo crucial?

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