Transportistas de SLP se Sumaron a Protesta Nacional; Exigen Mayor Seguridad en Carreteras

Transportistas de San Luis Potosí se sumaron a la protesta nacional convocada por AMOTAC sobre la carretera 57.

Piperos y Transportistas se Manifiestan en San Luis PotosíFoto: N+

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¿Sabías que los transportistas de SLP protestaron por la inseguridad en carreteras? Sin bloqueos, pero con demandas claras: más seguridad y revisión de leyes que impactan su trabajo.

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