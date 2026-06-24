Transportistas de SLP se Sumaron a Protesta Nacional; Exigen Mayor Seguridad en Carreteras

Transportistas de San Luis Potosí participaron la mañana de este miércoles en la manifestación convocada a nivel nacional por la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC), con el objetivo de visibilizar diversas problemáticas que enfrenta el sector.

¿Por qué se manifestaron los transportistas potosinos?

La concentración de camiones de carga y pipas se llevó a cabo sobre la carretera federal 57, en el tramo San Luis Potosí-Matehuala, a la altura del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde los operadores expresaron su preocupación por la inseguridad en las carreteras y por disposiciones legales que, aseguran, afectan su actividad laboral.

A diferencia de otras entidades del país, en San Luis Potosí no se registraron bloqueos carreteros. Las unidades participantes circularon únicamente por los carriles laterales de la vialidad, permitiendo el tránsito normal en los carriles principales.

Los dirigentes locales de AMOTAC señalaron que una de sus principales demandas es el fortalecimiento de la seguridad en las carreteras federales, debido al riesgo constante de robos y asaltos que enfrentan los operadores durante sus recorridos.

Asimismo, manifestaron su inconformidad con aspectos de la Ley de Aguas Nacionales, al considerar que algunas disposiciones afectan directamente la labor de los transportistas dedicados al traslado de agua mediante pipas.

El delegado estatal de AMOTAC, Rafael Hernández, indicó que San Luis Potosí continúa enfrentando problemas de inseguridad en las vías de comunicación, por lo que consideró necesario mantener la coordinación con instituciones como la Guardia Nacional y las corporaciones estatales encargadas de la vigilancia carretera.

La movilización se desarrolló de manera pacífica y concluyó sin incidentes mayores, bajo supervisión de las autoridades correspondientes.