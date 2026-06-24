Corto Circuito Provoca Incendio y Pérdida Total de Una Camioneta en Hermosillo

Un corto circuito provocó el incendio con saldo de pérdidas totales de una camioneta modelo 2012, ocurrido durante la mañana del martes, al momento en el que su propietario manipulaba la caja de fusibles por una aparente falla eléctrica que le impedía poner en marcha la unidad.



El siniestro fue reportado en punto de las 8 de las mañana al servicio de emergencias, en donde se solicitó el apoyo de Bomberos para sofocar las llamas que, según el afectado, se propagaron rápidamente a toda la unidad.

“Ahí fue donde hizo el corto y agarró, hizo lumbre y agarró luego luego el cofre y de ahí se fue para adentro y ya de ahí en 10 minutos se incendió todo. Tronó como unas cinco o seis veces, pero no para quebrar vidrios, yo de todas maneras estaba pendiente de que pasara gente que se retiraran por lo mismo para que si llegara a explotar algo que no le pasara algo a la gente. Gracias a Dios no me pasó nada”.

Bomberos sofocaron el incendio y descartaron daños adicionales

Raúl explicó que la camioneta se encontraba estacionada frente a la casa número 221 de la avenida Uno entre General Piña y Héroes de Caborca, en la colonia Jesús García, cuando una chispa originó el incendio que dejó pérdidas materiales, aunque por fortuna él logró ponerse a salvo al ver los primeros indicios de fuego.



Elementos de bomberos sofocaron el incendio y descartaron daños adicionales en viviendas, así como tampoco se reportaron personas lesionadas.