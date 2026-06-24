Corto Circuito Provoca Incendio y Pérdida Total de Una Camioneta en Hermosillo

Un corto circuito en el área de fusibles provocó el incendio y pérdidas totales de una camioneta en la colonia Jesús García de Hermosillo, Sonora.

Corto Circuito Provoca Incendio y Pérdida Total de Una Camioneta en HermosilloFoto: N+

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