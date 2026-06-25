La Foto de Consuelo Duval Que “Le Costó el Divorcio” y Que Revivió por México en el Mundial

La victoria de la Selección Mexicana sobre República Checa en el Mundial 2026 desató festejos en todo el país, y Consuelo Duval no se quedó atrás.

La actriz y conductora de 57 años aprovechó el triunfo para cumplir una promesa que había hecho a sus seguidores: volver a publicar la fotografía que, según ella misma, le costó un matrimonio y la llenó de críticas cuando la compartió por primera vez.

La foto que sacudió su vida hace 12 años

La imagen fue tomada hace 12 años, durante el Mundial de Brasil, y en ella aparece Consuelo Duval en brasier con un sombrero que dice "Viva México". En aquella época, la publicación habría sido el detonante de su separación de su entonces esposo, el director y productor Armando Ciurana, con quien se había casado el 27 de agosto de 2007 en una ceremonia a la que asistieron cerca de 200 personas, incluyendo a Eugenio Derbez, Adal Ramones y Adrián Uribe. Aunque se casaron por la iglesia y ella sentía que era su compromiso más real y definitivo, terminaron separándose años después.

"Lo vuelvo a hacer porque México está haciendo historia"

Tras la victoria del Tricolor, Consuelo publicó nuevamente la imagen en su cuenta de Instagram acompañada de un mensaje en el que recordó lo que ocurrió doce años atrás y dejó claro que no se arrepiente. "Hace doce años subí esta foto. Me costó un matrimonio y muchas críticas. No me arrepiento. Lo vuelvo a hacer porque MÉXICO está haciendo historia. Y porque lo prometí en mis stories. ¡VIVA MÉXICO!", escribió la actriz.

Tres matrimonios y una lección aprendida

Consuelo Duval se ha casado tres veces. Su primer esposo fue Ariel, padre de sus hijos Paly y Michel, de quien se separó a principios de los noventa. Su segundo matrimonio fue con Sergio Juárez Rico, que concluyó por una infidelidad. Armando Ciurana fue el tercero.

Aunque hoy en día asegura que no volvería a casarse, la conductora ha reconocido en entrevistas que sus relaciones pasadas le dejaron aprendizajes profundos. "Todavía no termino de quitar ese chip de mi cabeza de: 'amor igual a sacrificio'."

La publicación recibió miles de reacciones y mensajes de apoyo. Algunos seguidores destacaron el gesto de la actriz de volver a compartir la imagen sin importar las críticas del pasado, mientras que otros bromearon sobre el matrimonio al que hizo referencia.

La foto de Consuelo Duval se convirtió así en uno de los momentos virales del festejo mundialista, sumándose a las celebraciones de miles de mexicanos que vivieron el triunfo del Tricolor con mucha euforia.