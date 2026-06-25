La Foto de Consuelo Duval Que “Le Costó el Divorcio” y Que Revivió por México en el Mundial

Consuelo Duval cumplió una promesa que hizo en sus historias de Instagram tras la victoria de México y volvió a publicar una imagen de hace 12 años que desató polémica en su vida personal.

consuelo-duval-foto-brasier-costo-matrimonio-mundial-2026Foto: Cuartoscuro

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Consuelo Duval volvió a publicar una imagen de hace 12 años que, según ella, le costó su matrimonio con Armando Ciurana. Lo hizo para celebrar el triunfo de México en el Mundial 2026 ante República Checa.

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