¿Dónde Es el Próximo Partido de México? Sede para Juego del Mundial 2026

Entérate dónde y cuándo juega México su próximo partido del Mundial 2026

Partido México vs Chequia en el estadio CDMXPartido México vs Chequia en el estadio sede CDMX del Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡México hace historia en el Mundial 2026! Con 9 puntos, lidera el Grupo A. Descubre cuándo y dónde será su próximo partido en la Copa del Mundo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+