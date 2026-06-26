¿Dónde Es el Próximo Partido de México? Sede para Juego del Mundial 2026

La Selección Nacional logró avanzar a dieciseisavos de final del Mundial 2026, como líder del Grupo A y en N+, te decimos qué sigue para el equipo mexicano. ¿Cuándo juega México? Entérate aquí dónde es el siguiente encuentro y la fecha del cuarto partido del Tri, en la Copa del Mundo.

Tabla de posiciones del Grupo A

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A, luego del histórico triunfo de México en sus tres partidos, con el que obtuvo el pase perfecto a la siguiente fase del Mundial 2026, los dieciseisavos de final.

México: 9 puntos. Sudáfrica: 4 puntos. Corea del Sur: 3 puntos. Chequia: 1 punto.

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¿Qué sigue para México?

México ha hecho historia en el Mundial 2026, por ser sede del torneo por tercera ocasión y por haber ganado los 3 partidos de la fase de grupos, por primera vez en la historia.

Ahora, la Selección Nacional, dirigida por Javier El Vasco Aguirre, está a la espera de saber contra qué país se va enfrentar en el cuarto partido.

Las posibilidades son muchas y en N+, te decimos contra qué equipo podría jugar México.

¿Dónde es el próximo partido de México?

El siguiente partido de México se jugará en el estadio sede de la Ciudad de México, al sur de la capital del país, el martes 30 de junio de 2026, a las 19:00 horas.

No te pierdas en N+ la cobertura completa del próximo partido de México. Además, te informaremos de forma oportuna quién será el rival de la Selección Nacional.

Mapa del estadio sede Ciudad de México del Mundial 2026

RMT