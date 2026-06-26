¿Dónde Es el Próximo Partido de México? Sede para Juego del Mundial 2026
Entérate dónde y cuándo juega México su próximo partido del Mundial 2026
Partido México vs Chequia en el estadio sede CDMX del Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro
Escucha este artículo
00:00
-00:00
Destacado
¡México hace historia en el Mundial 2026! Con 9 puntos, lidera el Grupo A. Descubre cuándo y dónde será su próximo partido en la Copa del Mundo.
Publicidad
Publicidad
PorRedacción N+
La Selección Nacional logró avanzar a dieciseisavos de final del Mundial 2026, como líder del Grupo A y en N+, te decimos qué sigue para el equipo mexicano. ¿Cuándo juega México? Entérate aquí dónde es el siguiente encuentro y la fecha del cuarto partido del Tri, en la Copa del Mundo.
Tabla de posiciones del Grupo A
Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A, luego del histórico triunfo de México en sus tres partidos, con el que obtuvo el pase perfecto a la siguiente fase del Mundial 2026, los dieciseisavos de final.
México: 9 puntos.
Sudáfrica: 4 puntos.
Corea del Sur: 3 puntos.
Chequia: 1 punto.
¿Qué sigue para México?
México ha hecho historia en el Mundial 2026, por ser sede del torneo por tercera ocasión y por haber ganado los 3 partidos de la fase de grupos, por primera vez en la historia.
Ahora, la Selección Nacional, dirigida por Javier El Vasco Aguirre, está a la espera de saber contra qué país se va enfrentar en el cuarto partido.