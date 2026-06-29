Lluvias del Domingo en CDMX Rompieron Récord Histórico; Alertan por Más Tormentas Fuertes

Las lluvias en la CDMX no han parado y ahora se rompió el récord histórico que mantenía la ciudad. No obstante, la alerta por las precipitaciones se mantiene en las 16 alcaldías, debido a que pronostican tormentas fuertes; estos son los detalles.

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades capitalinas informaron que las lluvias de este domingo 29 de junio de 2026, superaron el volumen acumulado de los 25.9 millones de metros cúbicos en toda la capital.

Lo anterior, porque ayer se consiguió un volumen de 42.00 millones de metros cúbicos, es decir, que fue un 8.3% más, respecto al registro anterior correspondiente al 29 de junio de 2025.

“Nunca habíamos tenido un día con tanto volumen de lluvia”, afirmaron.

La tarde-noche de ayer, las lluvias no dieron tregua a los capitalinos. Alrededor de las 16:00 horas las primeras precipitaciones cayeron y a partir de ese momento no se detuvieron; de hecho, arreciaron conforme avanzó el día.

Por esta razón, se tuvo el reporte de 26 árboles caídos, diversos encharcamientos y cortocircuitos, así como afectaciones en algunas viviendas. La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y el Heroico Cuerpo de Bomberos implementaron un operativo especial para hacerle frente a las afectaciones.

¿En qué zonas de CDMX llovió con más intensidad?

Según datos del Gobierno de Ciudad de México, este domingo 29 de junio de 2026 se rompió el récord histórico de volumen acumulado.

Sin embargo, cada estación pluviométrica tuvo un registro en particular, por lo que aquí te presentamos las que contaron con mayor captación:

Río Hondo - 50.25 milímetros

Estadio Azteca - 47.5 milímetros

Presa Madín - 45.25 milímetros

Reclusorio Sur - 44.75 milímetros

La Joya - 39 milímetros

Bosque de Tlalpan - 38 milímetros

100 Metros - 37.75 milímetros

San Pedro Mártir - 37.25 milímetros

Tan solo para las 20:00 horas de ese día, se atendió el 30% de los encharcamientos registrados en diversas alcaldías, siendo estas las siguientes zonas afectadas:

Calzada Ermita Iztapalapa y San Miguel

Unidad Habitacional Vicente Guerrero y San Lorenzo Xicoténcatl

Calzada de Tlalpan y Renato Leduc

Bosques de Tetlameya y Santa Úrsula Coapa

Lomas de Sotelo

La Nopalera

Guadalupe Insurgentes

Ampliación San Pedro Xalpa y Jardines del Pedregal

¿Cómo estará el clima hoy y mañana 30 de junio de 2026?

Ni guardes el paraguas, ya que las lluvias continuarán en la Ciudad de México. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este lunes se prevén chubascos y lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en la ciudad.

Ojo, porque también habrá presencia de rachas de viento de 30 a 50 km/h en zonas de tormenta.

"Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento de ríos y arroyos", puntualizó.

Ahora bien, para el 30 de junio, día en que la Selección Mexicana enfrenta a Ecuador en los 16vos del Mundial 2026, las autoridades prevén por la mañana ambiente fresco y cielo medio nublado con presencia de bruma.

En la tarde se prevé ambiente cálido, cielo nublado con probabilidad de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la Ciudad de México, y lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México (norte y oeste); ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 23 a 25 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 35 km/h.

EPP