Lluvias del Domingo en CDMX Rompieron Récord Histórico; Alertan por Más Tormentas Fuertes

Las lluvias en la CDMX rompieron un nuevo récord histórico. Autoridades alertan por tormentas fuertes para los próximos días; estos son los detalles

Las lluvias de este fin de semana provocaron severas afectaciones en la CDMXFoto: SGIRPC_CDMX
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