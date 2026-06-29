Cambia Horario del Metro CDMX Mañana: ¿Qué Líneas y Estaciones Cierran Más Tarde?
Conoce aquí los cambios de horario en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la Ciudad de México
Servicio en el Metro de la Ciudad de México. Foto: X @MetroCDMX
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¡Atención CDMX! Mañana el Metro extiende su horario en varias líneas para apoyar a los aficionados del Mundial. Descubre más detalles sobre los cambios en el transporte.
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PorRedacción N+
Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) anunciaron un cambio en el horario del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro para mañana, 30 de junio de 2026, día en que la Selección Mexicana enfrentará a Ecuador en los 16avos de final del Mundial de Futbol.
Aquí te informamos en qué líneas y estaciones cerrará más tarde el Metro CDMX, para apoyar a los aficionados en la movilidad por la capital mexicana.
También puedes seguir todos los canales de N+ para enterarte sobre el cambio en otros sistemas de transporte, así como de todos los temas relacionados con el encuentro, por ejemplo, los eventos en el Ángel de la Independencia.
Cambio de horario en el Metro CDMX
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la CDMX, el horario se extenderá hasta las 01:00 horas del 1 de julio en tres líneas del Metro capitalino:
Línea 1, Rosa: Observatorio, Tacubaya, Juanacatlán, Chapultepec, Sevilla, Insurgentes, Cuauhtémoc, Balderas, Salto del Agua, Isabel la Católica, Pino Suárez, Merced, Candelaria, San Lázaro, Moctezuma, Balbuena, Boulevard Puerto Aéreo, Gómez Farías, Zaragoza y Pantitlán.
Línea 2, Azul: Cuatro Caminos, Panteones, Tacuba, Cuitláhuac, Popotla, Colegio Militar, Normal, San Cosme, Revolución, Hidalgo, Bellas Artes, Allende, Zócalo / Tenochtitlán, Pino Suárez, San Antonio Abad, Chabacano, Viaducto, Xola, Villa de Cortés, Nativitas, Portales, Ermita, General Anaya y Tasqueña.
Línea 3, Verde: Indios Verdes, Deportivo 18 de Marzo, Potrero, La Raza, Tlatelolco, Guerrero, Hidalgo, Juárez, Balderas, Niños Héroes, Hospital General, Centro Médico, Etiopía / Plaza de la Transparencia, Eugenia, División del Norte, Zapata, Coyoacán, Viveros / Derechos Humanos, Miguel Ángel de Quevedo, Copilco y Universidad.
Más cambios en el transporte
Adicionalmente, se anunció operación con horario extendido para estos sistemas de transporte:
Metrobús: Servicio con horario extendido hasta las 01:00 horas en todo el sistema.
Tren Ligero: Horario extendido hasta las 01:00 horas.
Nochebús: Línea 1 del Trolebús, de 00:00 a 05:00 horas.
Nochebús: Seis rutas habituales, de 00:00 a 05:00 horas.