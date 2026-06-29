Cambia Horario del Metro CDMX Mañana: ¿Qué Líneas y Estaciones Cierran Más Tarde?

Conoce aquí los cambios de horario en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la Ciudad de México

Servicio en el Metro de la Ciudad de México. Foto: X @MetroCDMXServicio en el Metro de la Ciudad de México. Foto: X @MetroCDMX

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¡Atención CDMX! Mañana el Metro extiende su horario en varias líneas para apoyar a los aficionados del Mundial. Descubre más detalles sobre los cambios en el transporte.

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