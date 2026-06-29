¿Quién es Zion Suzuki, el Portero Japonés que Fue Vencido Hoy por Brasil?

Zion Suzuki volvió a estar en los reflectores este lunes luego de defender la portería de Japón en la derrota frente a Brasil dentro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en la que permitió dos tantos de 'La Canarinha'.

A pesar del resultado, el guardameta continúa siendo considerado una de las mayores promesas del futbol asiático gracias a sus actuaciones tanto con la selección japonesa como en el futbol europeo.

Con apenas 23 años, Suzuki destaca por su imponente físico, reflejos y seguridad bajo los tres postes, cualidades que lo han colocado en la órbita de varios clubes importantes del continente europeo.

¿Dónde nació Zion Suzuki?

Aunque representa a Japón, Zion Suzuki nació el 21 de agosto de 2002 en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos. Su padre es de origen ghanés y su madre japonesa, por lo que tenía la posibilidad de representar a tres selecciones nacionales.

Sin embargo, desde muy pequeño se mudó con su familia a la ciudad de Urawa, en la prefectura de Saitama, donde comenzó su formación futbolística y decidió vestir los colores de Japón en todas sus categorías juveniles.

¿En qué equipo juega Zion Suzuki?

Actualmente, Zion Suzuki es portero del Parma de la Serie A de Italia.

Antes de llegar al fútbol italiano, inició su carrera profesional con Urawa Red Diamonds, uno de los clubes más importantes de Japón. Posteriormente fue cedido al Sint-Truiden de Bélgica, donde tuvo actuaciones destacadas que llamaron la atención del Parma, equipo que apostó por él como su arquero titular.

Su rendimiento en Italia ha sido clave para consolidarlo como uno de los guardametas jóvenes más prometedores de Europa.

El portero que rechazó al Manchester United

Uno de los episodios más llamativos en la carrera de Zion Suzuki ocurrió en 2023, cuando rechazó la posibilidad de fichar por el Manchester United.

El arquero prefirió continuar su desarrollo en un club donde pudiera tener minutos como titular, una decisión que terminó beneficiando su crecimiento al convertirse en figura del Sint-Truiden antes de dar el salto a la Serie A.

Una pieza clave para Japón

Suzuki debutó con la selección absoluta de Japón en 2022 y rápidamente se convirtió en el guardameta titular de los llamados "Samuráis Azules".

Su agilidad, capacidad para jugar con los pies y liderazgo dentro del área lo han convertido en uno de los futbolistas más importantes de una generación japonesa que aspira a competir de tú a tú con las principales potencias del futbol mundial.

Aunque este lunes no pudo evitar la eliminación ante Brasil en el Mundial 2026, Zion Suzuki dejó claro por qué es considerado uno de los porteros con mayor proyección internacional y un nombre que seguirá dando de qué hablar en los próximos años.

AMP