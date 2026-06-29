¿Quién es Zion Suzuki, el Portero Japonés que Fue Vencido Hoy por Brasil?

A pesar del resultado, el guardameta continúa siendo considerado una de las mayores promesas del futbol asiático

Zion Suzuki, de Japón , luce abatido tras el segundo gol de Brasil, anotado por Gabriel Martinelli. Foto: ReutersZion Suzuki, de Japón , luce abatido tras el segundo gol de Brasil, anotado por Gabriel Martinelli. Foto: Reuters

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