¿Habrá Ley Seca Mañana por México vs Ecuador? Así Será la Venta de Alcohol en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México anunció este lunes que replicará y reforzará el operativo de control de alcohol que aplicó en el encuentro anterior de la Selección Mexicana, ahora para el partido ante Ecuador del martes.

Las medidas no cubren toda la capital: los establecimientos de la zona de Reforma y el Centro Histórico no podrán vender bebidas alcohólicas para llevar a partir de las 3:00 de la tarde y hasta las 7:00 de la mañana del miércoles 1 de julio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Pese a Ley Seca, Así Fue el Consumo de Alcohol en CDMX por Triunfo de Selección Mexicana

Restricciones de alcohol mañana en CDMX por el partido de México

Venta de alcohol para llevar: prohibida en establecimientos de Reforma y Centro Histórico desde las 3 pm del martes.

La restricción se extiende hasta las 7 am del miércoles 1 de julio.

Los establecimientos mercantiles en esa zona quedarán sujetos a revisión.

El consumo de alcohol en vía pública estará vigilado y no permitido.

Las autoridades capitalinas marcaron distancia frente al manejo que han hecho otras entidades del país, donde el consumo de alcohol en espacios públicos durante los partidos no solo se permite sino que en algunos casos se promueve. En la Ciudad de México, dijeron, el enfoque ha sido el opuesto: prevenir, contener y reducir.

El gobierno reconoció que con el volumen de personas que se concentra en Reforma durante los días de partido, eliminar por completo los incidentes es prácticamente inviable. Sin embargo, sostuvieron que los operativos están dando resultados y que la estrategia va en la dirección correcta.

La postura fue de reconocimiento pero también de exigencia interna: las autoridades admitieron que queda trabajo por delante, que las medidas deben reforzarse y que no pueden dejar de actuar sobre el tema. El operativo del martes no será una repetición del anterior, sino una versión con mayor músculo operativo.

En esa línea, el gobierno capitalino anunció gestiones con los estacionamientos de la zona para que los vehículos no puedan retirarse desde las 3 o 4 de la tarde y hasta la mañana siguiente, con el objetivo de evitar que aficionados conduzcan bajo la influencia del alcohol. La medida cita como referente lo aplicado en Baja California Sur.