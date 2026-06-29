¿Habrá Ley Seca Mañana por México vs Ecuador? Así Será la Venta de Alcohol en CDMX

Las autoridades capitalinas anunciaron restricciones a la venta de alcohol en Reforma y el Centro Histórico para el partido de México ante Ecuador

¿Habrá Ley Seca Mañana por México vs Ecuador? Así Será la Venta de Alcohol en CDMXLas autoridades de CDMX anunciaron qué pasará con la venta de bebidas alcohólicas. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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