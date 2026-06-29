Detienen en CDMX a Empresario de Torreón por Presunto Fraude de 8 Millones de Pesos

Eduardo “N”, empresario originario de Torreón, fue detenido en Ciudad de México por su presunta responsabilidad en un fraude de 8 millones de pesos.

Detienen en CDMX a Empresario de Torreón por Presunto Fraude de 8 Millones de PesosFoto: N+

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Detienen en CDMX a empresario de Torreón por presunto fraude de 8 millones. La Fiscalía de Coahuila emitió la orden de aprehensión. ¿Qué sigue en este caso de alto perfil?

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