Se dio a conocer que fue capturado en la ciudad de México, Eduardo "N", empresario originario de Torreón. La detención se realizó el pasado 26 de junio en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por las autoridades de Coahuila, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude por cuantía mayor.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), la denuncia fue presentada durante 2025 por un presunto fraude de 8 millones de pesos, mientras que la orden de aprehensión fue obtenida en diciembre de ese mismo año.

El caso ha cobrado relevancia nacional debido a que diversas versiones, identifican a Eduardo "N" como presunta pareja de la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

Hasta el momento, no existe información que la relacione con la investigación o con el proceso penal que enfrenta el detenido.

Denuncian fraude a familiares de internas en el penal femenil de San Pedro, Coahuila

Otro caso de presunto fraude se registró el Al menos cinco familias de mujeres internas del Centro Penitenciario Femenil de San Pedro, Coahuila, denunciaron haber sido víctimas de un presunto fraude cometido por un hombre que se hizo pasar por abogado del penal.

El sujeto solicitó depósitos por 3 mil 999 pesos con la promesa de gestionar la liberación de las reclusas tras su audiencia.

De acuerdo con los testimonios, el hombre contactó a los familiares para asegurarles que, una vez realizado el pago, las internas recuperarían su libertad al día siguiente, situación que finalmente resultó ser falsa.

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Una de las afectadas, originaria de Monclova, reunió el dinero mediante un préstamo con la esperanza de que su hija saliera del penal. Tras descubrir el engaño, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue el caso.