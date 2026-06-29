Dan Último Adiós a Policías de Fuerza Civil que Murieron en Volcadura en Nuevo León

Este lunes 29 de junio, familiares, amigos y compañeros se reunieron para dar el último adiós a los policías de Fuerza Civil que perdieron la vida en cumplimiento de su deber, al volcar después de que les arrojaron púas poncha llantas mientras transitaban en la Carretera Colombia, en el norte del estado de Nuevo León.

Por la mañana, la corporación estatal realizó un recorrido desde las capillas ubicadas en la avenida Madero, en el Centro de Monterrey, hacia el campo policial número uno en la carretera a Laredo.

Se dio a conocer que entre los oficiales que perdieron la vida se encuentran Isaías Martínez de la Cruz, Erick Ángel Segundo Ramírez y María de Jesús Pardo Rangel, esta última originaria de Matamoros Tamaulipas.

¿Cómo ocurrió la volcadura en la que murieron los policías?

Presuntamente, los elementos de Fuerza Civil seguían a un grupo armado que, en su intento por escapar, arrojaron los artefactos metálicos, que provocaron que la unidad se saliera del camino y volcara en el kilómetro 122 de la Carretera Colombia, alrededor de las 06:00 de la mañana del sábado 27 de junio.

Elementos de Protección Civil de Lampazos y Protección Civil de Villaldama, arribaron para brindar apoyo en las labores de atención de la emergencia. Los cuerpos de auxilio confirmaron el fallecimiento de los tres integrantes de Fuerza Civil, en el lugar del accidente. Tras el hecho las autoridades no se han pronunciado si hay detenidos o se tiene pista de los agresores.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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