Dan Último Adiós a Policías de Fuerza Civil que Murieron en Volcadura en Nuevo León

La corporación estatal realizó un recorrido desde las capillas hasta el campo policial número uno en la carretera a Laredo

Fuerza CivilFoto: N+

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Despedida a elementos de Fuerza Civil en Nuevo León. Isaías, Erick y María perdieron la vida tras una volcadura en la Carretera Colombia. Conoce más sobre este suceso.

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