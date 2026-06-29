Presunto Ladrón Queda Herido tras Asaltar Tienda de Conveniencia en Apodaca, Nuevo León

Durante la madrugada del lunes 29 de junio se registró un robo con violencia a una tienda de conveniencia en la colonia Prados de la Cieneguita, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. El hecho generó el despliegue de los elementos de la Guardia de Proximidad.

Fue en el cruce de la avenida Concordia y la calle Mali, hasta donde se movilizaron las autoridades de seguridad y los cuerpos de emergencia luego de recibir el reporte de un asalto a la tienda de conveniencia. De acuerdo con lo informado, un masculino armado con un machete y un cuchillo intentó llevarse un paquete de cervezas.

Los testimonios de los afectados señalan que el presunto ladrón irrumpió en el establecimiento de forma violenta alrededor de las 2:45 horas del lunes y ocasionó daños y destrozos, por lo que de inmediato llamaron al número de emergencias para pedir ayuda. Los guardias de proximidad llegaron rápidamente, pues se encontraban por la zona realizando labores de vigilancia.

Presunto asaltante queda herido de un balazo

Al llegar los policías, encontraron al presunto asaltante en la puerta de la tienda de conveniencia y le solicitaron que arrojara las armas, el machete y cuchillo que portaba, pero este se abalanzó sobre el oficial en su intento por atacarlo. Fue en este momento donde el elemento accionó su arma y le dio en el muslo derecho al hombre.

Técnicos de urgencias médicas de Mi Ambulancia auxiliaron al presunto ladrón identificado como René de 29 años de edad, quien fue llevado a un hospital para su atención médica y donde quedó con custodia a disposición del Ministerio Público. Las autoridades ya investigan el hecho y analizan las cámaras de seguridad cercanas al establecimiento como parte de las indagatorias del caso.

SHH