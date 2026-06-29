Presunto Ladrón Queda Herido tras Asaltar Tienda de Conveniencia en Apodaca, Nuevo León

Un policía disparó luego de que el presunto asaltante se abalanzara contra él, afuera de la tienda de conveniencia en la colonia Prados de la Cieneguita

Asalto a tienda de conveniencia en ApodacaFoto: N+

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Asalto en tienda de conveniencia en Apodaca deja a un presunto ladrón herido. Las autoridades investigan el incidente ocurrido en la madrugada del lunes.

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