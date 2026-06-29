Detienen a Octavio "L", Alias "El Profe", Líder de la Columna Armada Pedro J. Méndez

"El Profe", alias del presunto líder criminal que era buscado en Tamaulipas, fue detenido por fuerzas federales y estatales en el municipio de Santiago

Detienen a Octavio "L", Alias "El Profe". Foto: Fiscalía de Nuevo LeónDetienen a Octavio "L", Alias "El Profe". Foto: Fiscalía de Nuevo León

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Detención en Santiago: Octavio 'L', alias 'El Profe', presunto líder criminal buscado en Tamaulipas, es capturado por fuerzas federales y estatales.

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