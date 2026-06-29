Detienen a Octavio "L", Alias "El Profe", Líder de la Columna Armada Pedro J. Méndez

Octavio "L", alias "El Profe" o "El Tarzan", señalado como presunto líder criminal, fue detenido este domingo 28 de junio en el municipio de Santiago, Nuevo León, en un operativo realizado por parte de fuerzas federales en conjunto con las autoridades estatales.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, Octavio "L" era buscado en el estado de Tamaulipas por varios delitos. "El Profe" o "El Tarzan" es fundador de la columna cívica Pedro J. Méndez, organización armada que fue creada en el 2010, en el municipio de Hidalgo, en Tamaulipas.

Dicha organización, surgió como autodefensa ciudadana y ha sido investigada por sus presuntos vínculos con cárteles que operan en la región. Las autoridades investigan a Octavio "L" por diversos delitos, y se le señala como presunto líder criminal.

¿Cuántas detenciones lleva Octavio "L", "El Profe"?

La captura de Octavio "L", que se llevó a cabo este domingo 28 de junio en el municipio de Santiago, Nuevo León, es la segunda detención registrada en el historial del presunto líder criminal por delitos de alto impacto. La primera vez fue en julio de 2022 en la ciudad de Monterrey por homicidio calificado.

Tras su primera detención, Octavio "L" fue liberado en octubre del 2022 tras revocarse la orden de aprehensión por falta de pruebas. En esta segunda captura, su estatus en el Registro Nacional de Detenciones aparece como en traslado, al corte de las 03:44 de la tarde del domingo 28 de junio.

SHH