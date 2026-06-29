El "Oranje Bus" Llega a Nuevo León para el Partido de Países Bajos vs Marruecos

Es el quinto Mundial en el que el "Oranje Bus", con aficionados neerlandeses a bordo, acompaña a la selección de Países Bajos

Oranje Bus en Nuevo LeónFoto: N+

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El icónico 'Oranje Bus' llega a Nuevo León para apoyar a Países Bajos en el Mundial 2026. Los fans están emocionados y sorprendidos por el calor mexicano. Descubre más sobre esta tradición futbolera.

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