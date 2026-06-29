El "Oranje Bus" Llega a Nuevo León para el Partido de Países Bajos vs Marruecos

Este domingo 28 de junio, alrededor de las 5:30 de la tarde, la caravana de aficionados de Países Bajos que viajan en el icónico "Oranje Bus" arribó a su hotel, ubicado sobre la avenida Sendero, en el municipio de Escobedo, al norte del Área Metropolitana de Monterrey.

Los fanáticos europeos ingresaron al estado de Nuevo León a través de la carretera Gloria-Colombia, procedentes de Texas, Estados Unidos, para posteriormente conectar con la autopista y carretera a Laredo hasta su destino en el municipio de Escobedo.

A su llegada, los neerlandeses se dijeron sumamente emocionados de apoyar a su selección que jugará contra Marruecos en los dieciseisavos del Mundial 2026 en el Estadio Sede Monterrey, aunque confesaron estar muy sorprendidos por el intenso calor que los recibió en México.

¿Qué más se sabe sobre El "Oranje Bus"?

Desde hace 22 años, el "Oranje Bus" más famoso de Países Bajos, conducido por Frans Peeters, acompaña a los aficionados que viajan para ver jugar a su selección en las Copas Mundiales. Este 2026 suma su quinto Mundial, después de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Catar 2022.

Los aficionados ya están listos para ver a su selección jugar el lunes 19 de junio en el Estadio Sede Monterrey, ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Será en el Gigante de Acero donde Países Bajos se enfrente contra Marruecos en los dieciseisavos del Mundial 2026.

SHH