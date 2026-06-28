Quedan Dos Hombres Atrapados en Vehículo Volcado tras Jugar "Carreritas" en Monterrey

Los dos hombre resultaron lesionados después de chocar contra un poste y volcar en la colonia San Bernabé

Rescatan a hombres atrapados tras volcadura en MonterreyFoto: N+

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Dos hombres resultan heridos en Monterrey al volcar su auto jugando 'carreritas'. El choque dejó sin luz a cientos de vecinos. Entérate de los detalles del rescate.

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