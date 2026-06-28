Quedan Dos Hombres Atrapados en Vehículo Volcado tras Jugar "Carreritas" en Monterrey

La madrugada del domingo 28 de junio, se registró una accidente tipo volcadura que dejó como saldo dos hombres heridos y atrapados al interior de su vehículo en el cruce de la avenida Cabezada y la avenida Solidaridad, en la colonia San Bernabé, del municipio de Monterrey, Nuevo León.

Testigos señalaron que presuntamente los hombres iban jugando "carreritas" con el conductor de una motocicleta y al pasar por la curva de la avenida Aztlán perdieron el control de su auto, se impactaron contra un poste y volcaron, quedando ellos atrapados al interior del vehículo.

Luego de reportase el accidente, elementos de Protección Civil de Monterrey llegaron al sitio con equipo hidráulico para liberar a los dos hombre, uno de ellos de aproximadamente 27 años de edad, y el otro de aproximadamente 40 años de edad, quienes no han sido identificados de manera oficial.

Liberan a lesionados en volcadura y los trasladan a hospital

Luego de varios minutos de esfuerzos, los rescatistas lograron liberar a los dos hombres del auto que quedó con severos daños tras el fuerte impacto y la volcadura. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana lograron estabilizarlos y, debido a las lesiones que presentaban, los trasladaron al Hospital Universitario para recibir la atención médica correspondiente.

Además, el choque del auto contra uno de los postes ubicados en la avenida, así como la afectación en el cableado de energía eléctrica, dejó sin luz a cientos de vecinos de la zona, quienes esperaron por varias horas para que les restablecieran el servicio.

Con información de Alexis Lozano | N+

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