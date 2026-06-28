Matan a Balazos a Hombre al Interior de su Casa en Monterrey

Un sujeto armado ingresó a la vivienda y disparó directamente contra la víctima en la colonia La Alianza

ICSP investiga homicidio de hombre en colonia La Alianza en MonterreyFoto: N+

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Un hombre de 35 años fue asesinado en su hogar en Monterrey. La policía investiga el ataque armado en la colonia La Alianza. ¿Qué se sabe hasta ahora? Infórmate aquí.

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