Matan a Balazos a Hombre al Interior de su Casa en Monterrey

Un hombre fue asesinado a balazos durante la madrugada del domingo 28 de junio, en una vivienda ubicada entre las calles Ojalateros y Soldadores, en la colonia La Alianza, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Según primeros informes por parte de vecinos y testigos que se encontraban afuera de sus domicilios a la hora en la que ocurrió el este ataque armado, un sujeto armado ingresó a la casa donde se encontraba la víctima y le disparó de manera directa hasta causarle la muerte, para después huir.

Al percatarse de la situación, los mimos vecinos llamaron a los cuerpos de emergencia para pedir ayuda. Minutos más tarde, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y confirmaron que el hombre que sufrió el ataque ya no contaba con signos vitales a causa de los impactos de arma de fuego. El cuerpo quedó al interior de la vivienda.

Investigan ataque armado contra hombre en Monterrey

De acuerdo con los informado por las autoridades, la víctima era un hombre de aproximadamente 35 años de edad, que no ha sido identificado de manera oficial. Vestía una playera roja con franjas blancas, pantalón de mezclilla y botas tipo vaquera junto con una gorra negra.

La escena del crimen fue acordonada por policías y elementos de Fuerza Civil, en espera de peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Las autoridades continúan con las indagatorias, pues hasta el momento no se sabe si había más personas al interior del domicilio cuando ocurrió el ataque, además de la víctima y el agresor.

Como parte de la investigación, llevan a cabo la revisión de las cámaras de seguridad que se encuentran en la zona cercana al ataque armado para lograr identificar a el o los presuntos agresores. Por ahora, no hay reporte de personas detenidas por este hecho violento que dejó a un hombre sin vida.

Con información de Alexis Lozano | N+

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