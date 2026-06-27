Polvo del Sahara Llegará a Nuevo León este Fin de Semana; Esto Sabemos

Se espera la llegada de polvo del Sahara a Nuevo León durante el fin de semana, lo que podría incrementar los niveles de partículas suspendidas y afectar la calidad del aire.

Se espera la llegada de polvo del Sahara a Nuevo León durante el fin de semanaFoto: observatoriomty

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¿Sabías que el polvo del Sahara llegará a Nuevo León este fin de semana? Mantente informado sobre la calidad del aire y cómo este fenómeno podría afectarla.

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