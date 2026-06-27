Polvo del Sahara Llegará a Nuevo León este Fin de Semana; Esto Sabemos

Durante este fin de semana se espera la llegada de polvo del Sahara a Nuevo León, fenómeno que podría generar afectaciones en la calidad del aire de la entidad, por lo que autoridades y especialistas mantienen un monitoreo constante de las condiciones ambientales.

A lo largo de la semana se ha dado seguimiento al desplazamiento de esta nube de polvo, la cual, como ocurre cada año, recorre gran parte del continente africano, cruza el océano Atlántico, el Caribe y el Golfo de México. En esta ocasión, la mayor concentración ha impactado principalmente a la península de Yucatán, la costa del Golfo, así como los estados de Veracruz, Tamaulipas y el estado de Texas, en Estados Unidos.

Calidad del aire se mantiene en niveles aceptables

En el área metropolitana de Monterrey, los índices de calidad del aire se han mantenido en niveles aceptables hasta el mediodía del sábado. Sin embargo, se prevé que durante los próximos días puedan registrar un incremento, por lo que se recomienda mantenerse atentos a la información y al monitoreo ambiental para conocer cualquier cambio en las condiciones del aire.

Las autoridades señalan que es importante mantenerse informados sobre los índices de calidad del aire, ya que este fenómeno puede incrementar la presencia de partículas suspendidas en el ambiente.

Las nubes de polvo del Sahara se forman debido a las ondas de calor que se presentan en África. Posteriormente, gracias a las corrientes de viento y al movimiento de rotación de la Tierra, el polvo es transportado a través del océano Atlántico hasta llegar al continente americano.

Además de trasladar grandes cantidades de polvo, estas nubes también transportan nutrientes provenientes del suelo africano, por lo que no representan un fenómeno completamente dañino.

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En determinadas ocasiones pueden incrementar los niveles de contaminantes suspendidos en el aire, principalmente las partículas menores a 10 micras.

Durante toda la semana estas nubes han estado presentes en la región; sin embargo, hasta el momento no han representado un riesgo para la población.

Otro de los efectos asociados con el polvo del Sahara es que durante las últimas semanas de junio y las primeras de julio contribuye a inhibir la formación y desarrollo de ciclones en el océano Atlántico. Conforme avanza la temporada y llega el mes de agosto, la cantidad de polvo disminuye, lo que favorece un incremento en la actividad ciclónica en el Atlántico, el Caribe y el Golfo de México

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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