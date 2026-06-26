Atacan a Balazos a Una Mujer Dentro de su Domicilio en la Colonia Independencia en Monterrey

Una mujer fue atacada a balazos dentro de un domicilio en la colonia Independencia, en Monterrey, lo que provocó una intensa movilización de autoridades.

Autoridades de dieron cita en la Colonia Independencia en MonterreyFoto: N+

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Una mujer herida tras un ataque a balazos en su domicilio en Monterrey. Autoridades investigan mientras la lesionada es trasladada al hospital. Más información aquí.

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