Atacan a Balazos a Una Mujer Dentro de su Domicilio en la Colonia Independencia en Monterrey

Una intensa movilización de corporaciones de auxilio y seguridad se registró la tarde de este viernes 26 de junio en la colonia Independencia, en Monterrey, luego de que fuera reportada una mujer con impactos de arma de fuego al interior de un domicilio.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Libertad, en su cruce con Campeche, donde elementos de Fuerza Civil, Protección Civil de Nuevo León y paramédicos de la Cruz Roja arribaron para atender la emergencia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Movilización Policiaca por Persona Baleada en Colonia Independencia en Monterrey

A la llegada de las unidades de emergencia, las autoridades comenzaron con el acordonamiento del área en donde se encontraba la casa, el perímetro de seguridad comprendía únicamente el domicilio, pero conforme arribaron más elementos se fue ampliado hasta la esquina de las calles Libertad y Campeche.

De manera preliminar se informó que vecinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego y después fue localizada una mujer lesionada dentro de la casa.

Inician investigaciones y operativo de búsqueda

Al sitio también acudieron agentes de la Policía Ministerial para realizar las primeras investigaciones e iniciar la carpeta de investigación, mientras elementos de Fuerza Civil permanecieron resguardando el área. Autoridades realizaron un operativo de búsqueda para localizar a los presuntos responsables del ataque en distintos puntos de la colonia Independencia.

Mientras continuaban las labores periciales, paramédicos de la Cruz Roja ingresaron al domicilio con el equipo necesario para brindar atención médica a la mujer después iniciaron el traslado de la víctima hacia un hospital de la localidad.

Debido al operativo el paso permanecía cerrado mientras se desarrollaban las investigaciones correspondientes, no se registraron personas detenidas en el lugar, sin embargo elementos de seguridad se encuentran trabajando en las investigaciones para poder dar con el o las personas responsables de este ataque directo contra el hombre en su domicilio en la colonia Independencia en el municipio de Monterrey, Nuevo León

Con información de Alejandro Rodríguez/ Noticias N+

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