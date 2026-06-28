Mueren Tres Elementos de Fuerza Civil tras Volcadura en Lampazos, Nuevo León

Tres elementos de Fuerza Civil fallecieron tras la volcadura de una patrulla en el kilómetro 122 de la Carretera a Colombia, en Lampazos de Naranjo.

Fuerza Civil en Lampazos, Nuevo LeónFoto: N+

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Tres policías de Fuerza Civil fallecen en accidente vial en Lampazos. La volcadura ocurrió en el km 122 de la Carretera a Colombia. Detalles en investigación.

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