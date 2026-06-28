Mueren Tres Elementos de Fuerza Civil tras Volcadura en Lampazos, Nuevo León

La mañana de este sábado 27 de junio, tres elementos de Fuerza Civil perdieron la vida luego de registrarse una volcadura en el municipio de Lampazos de Naranjo, Nuevo León. Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente vial.

De acuerdo con la información preliminar, el percance ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana sobre el kilómetro 122 de la Carretera a Colombia, donde la unidad oficial en la que viajaban los uniformados terminó volcada por causas que hasta el momento no han sido precisadas.

Tras el reporte del accidente, al sitio se movilizaron elementos de Protección Civil del municipio de Lampazos, así como personal de Protección Civil de Villaldama, quienes brindaron apoyo en las labores de atención de la emergencia.

Al arribar al lugar, los cuerpos de auxilio confirmaron el fallecimiento de los tres integrantes de Fuerza Civil, quienes perdieron la vida en el lugar del accidente.

Investigan las causas del accidente

Hasta el momento, las autoridades no han informado si la volcadura ocurrió mientras los elementos participaban en alguna persecución o si realizaban labores de patrullaje preventivo en la zona.

Será mediante las investigaciones correspondientes que las autoridades determinen qué originó el accidente registrado durante la mañana de este sábado en el municipio de Lampazos de Naranjo.

Brindan apoyo a las familias

Luego de confirmarse el fallecimiento de los tres policías estatales, la corporación de Fuerza Civil informó que ya brinda acompañamiento y atención integral a las familias de los uniformados que perdieron la vida en cumplimiento de su deber.

Las autoridades reiteraron que se dará seguimiento a las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho vial y determinar las causas que provocaron la volcadura de la unidad oficial.

Las investigaciones continúan y se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre este accidente ocurrido en la Carretera a Colombia.

Con información de Francisco de León/ Noticias N+

RR