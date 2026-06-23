Santos Bravos Serán Invitados Especiales de Enrique Iglesias en el Fan Festival en Monterrey

El grupo de pop latino Santos Bravos fue confirmado como invitado especial del cantante internacional Enrique Iglesias durante su presentación en el Fan Festival, que se realizará el próximo domingo 28 de junio en el Parque Fundidora.

La agrupación formará parte del cartel oficial del evento como acto previo al espectáculo principal, en una jornada que combinará música en vivo, actividades futboleras y experiencias para los aficionados rumbo a las celebraciones del Mundial. El festival se llevará a cabo en el Escenario Estadio del Parque Fundidora, uno de los recintos más importantes de Monterrey para eventos masivos.

¿Quienes son Santos Bravos?

Santos Bravos es el primer grupo de pop latino de HYBE Latin America. Está integrado por Drew, Kauê, Alejandro, Gabi y Kenneth, provenientes de México, Brasil, Perú, Puerto Rico y Estados Unidos. El proyecto ha destacado por su propuesta musical que combina elementos del pop latino con una producción influenciada por el K-pop, además de una fuerte apuesta por la coreografía y la performance en vivo.

De acuerdo con la información del evento, la participación del grupo será un show especial diseñado para abrir el escenario antes de la presentación de Enrique Iglesias, uno de los artistas latinos más reconocidos a nivel internacional. Se espera una presentación de alto impacto enfocada en el público joven que asistirá al festival.

El Fan Festival contará con acceso general gratuito y una zona VIP con boletos disponibles a través de Ticketmaster. La organización destacó que el evento busca ofrecer una experiencia musical y deportiva en un mismo espacio, con actividades para aficionados de distintas edades.

Con esta edición, Monterrey se consolida como una de las sedes clave de eventos culturales y deportivos internacionales en el marco de las actividades previas al Mundial.