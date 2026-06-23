Santos Bravos Serán Invitados Especiales de Enrique Iglesias en el Fan Festival en Monterrey

Santos Bravos, grupo de pop latino de HYBE Latin America, fue anunciado como invitado especial de Enrique Iglesias.

Santos BravosFoto: Santos Bravos

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Descubre a Santos Bravos, el grupo de pop latino de HYBE Latin America, que abrirá para Enrique Iglesias en el Fan Festival en Monterrey. Una experiencia única para los fans del pop y el fútbol.

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