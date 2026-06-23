México vs Chequia: ¿Dónde Están los 48 Puntos para Disfrutar Partido y Festejos en CDMX?

Estos son los puntos en la CDMX para disfrutar de partido México vs Chequia y festejos

Aficionados en el Ángel de la Independencia en CDMXAficionados en el Ángel de la Independencia en CDMX. Foto: Cuartoscuro
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