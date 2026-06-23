México vs Chequia: ¿Dónde Están los 48 Puntos para Disfrutar Partido y Festejos en CDMX?

Este martes, 23 de junio de 2026, autoridades de la Ciudad de México (CDMX) informaron que mañana, 24 de junio, se ampliará “de forma muy significativa” el número de espacios para disfrutar gratuitamente del partido México vs Chequia.

En conferencia de prensa, las autoridades informaron que durante los primeros dos partidos de México hubo saldo blanco, gracias a que se “descentralizó la alegría” para evitar aglomeraciones.

“La CDMX volvió a ganar fuera de la cancha, hoy podemos decir saldo blanco en estos operativos que hemos tenido en estos dos eventos”.

Se informó que en el partido México vs Corea del Sur, más de 700 mil personas convirtieron las calles en “una celebración multicultural que impresionó al mundo por su fuerza y energía”.

Puntos para disfrutar partido y festejos en CDMX

Autoridades de la CDMX informaron que mañana se ampliarán el número de espacios para disfrutar del tercer partido de México durante el Mundial 2026.

“En total estamos contemplando, estamos contando 48 puntos en toda la ciudad para disfrutar gratuitamente el Mundial”, indicaron las autoridades.

Así estarán ubicados los espacios en la CDMX:

18 puntos a lo largo de Reforma.

9 pantallas en inmediaciones del Zócalo.

3 pantallas en la Alameda.

3 grandes escenarios con pantalla en el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora y Monumento a la Revolución. Además, el Monumento a la Revolución será un espacio organizado para familias e infancias.

18 festivales futboleros en todas las alcaldías.

Ubicación de pantallas:

La Diana Cazadora. La Diana Cazadora-Ángel de la Independencia. Ángel de la Independencia pte. Ángel de la Independencia sur. Ángel de la Independencia nte. Ángel de la Independencia ote. Ahuehuete pte. Ahuehuete ote. Ahuehuete-Cuauhtémoc. Cuauhtémoc pte. Cuauhtémoc ote. Cuauhtémoc-Amajac. Cuauhtémoc-Amajac. Amajac-Bucareli. Amajac-Bucareli. Bucareli. Avenida de la República. Monumento a la Revolución.

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Con información de N+